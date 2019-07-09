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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Драма во сне

Каждый третий зритель засыпает в театре
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 148(7906)
Пассажиры московского и петербургского метро рассказали, как часто посещают спектакли, какие жанры предпочитают и спят ли в зрительном зале. Результаты исследования, приуроченного к Году театра, обнародовал оператор бесплатного WI-FI в подземке.
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Всего компания провела семь опросов, в каждом из которых приняли участие сотни тысяч человек. Ответить на вопросы пассажирам предлагали при подключении к беспроводной сети, пояснили "РГ" в пресс-службе "Максима Телеком". Заядлых театралов, как оказалось, не так много - спектакли раз в месяц посещают лишь 8% опрошенных, а 29% не заглядывают в театр вовсе. Четверть респондентов признались: бывают там раз в несколько лет. Самым любимым жанром горожане назвали классический спектакль (45%), на второй строчке по популярности - мюзикл. Его выбирают 24%. Выбор в пользу оперы делают 15% пассажиров подземки, а балету сердце отдают 13%. Еще любят водевили, оперетты, монодрамы и иммерсивные постановки, в которых вместе с актерами невольно играют и сами зрители.

С кем предпочитают ходить в театр? В основном с друзьями и любимым человеком. В меньшей степени с детьми и в одиночку.

Москвичи любят классические спектакли, мюзиклы и оперу

Еще интересная деталь: многие по-прежнему воспринимают выход в театр как нечто серьезное, потому к выбору своего гардероба подходят основательно. Большинство приходят в вечерних платьях и костюмах. Джинсы и кроссовки не стесняются выбирать 13% респондентов, а 18% акцента на своем внешнем виде не делают и надевают, что попадется под руку.

Фото: Александр Корольков/РГ
Большой театр изменит механизм продажи билетов

В театральные буфеты, как оказалось, зрители захаживают за компанию. Большую часть опрошенных привлекают бутерброды, остальных - алкоголь и сладкие десерты. Как рассказали авторы исследования, наибольший ажиотаж вызвал вопрос: "Засыпали ли вы когда-нибудь в театре?". Дремали в зрительном зале 32% зрителей. При этом каждый третий забывает или попросту не хочет выключать сотовый телефон. Тем не менее большинство пассажиров метро все же стараются следовать элементарным правилам поведения и уважать артистов, уводя свои смартфоны в беззвучный режим.

Тем временем

Москва по количеству бесплатных точек WI-FI заняла третье место среди крупных мегаполисов мира. Столица пропустила вперед Сингапур и Сеул, но обогнала Нью-Йорк, Лондон и Токио, говорится в исследовании консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PWC). По данным московской мэрии, на улицах в пределах Садового кольца и Третьего транспортного кольца создано более трех тысяч точек доступа к беспроводному интернету, в библиотеках - свыше двух тысяч, в парках - более тысячи, в общежитиях - более 8 тысяч, в музеях - около 400.

Культура Театр Драматический театр Общество Соцсфера Социология Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Год театра
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