Под Ярославлем сняли с мели теплоход с иностранцами

В Рыбинском водохранилище сел на мель теплоход "Викинг Хелльги".

По данным ГУМЧС по Ярославской области, инцидент произошел 8 июля в пятом часу вечера в районе населенного пункта Тихвинское. На место происшествия выезжали оперативная пожарно-спасательная группа из Рыбинска, аварийная бригада Рыбинского речного порта, подразделение Ярославского отделения ГИМС.

- После снятия с мели произведено обследование судна силами портового контроля. Установлено, что повреждений нет, ремонт судна не требуется. В результате инцидента никто не пострадал, разлива топлива не произошло, - рассказали в спасательном ведомстве.

Как выяснилось, на круизном лайнере отказала электроника. По словам представителя регионального ГУМЧС, минут через десять после технического сбоя экипаж "перезапустил электронику", теплоход, на котором находились 192 иностранных туриста и 100 членов экипажа, самостоятельно снялся с мели и своим ходом прибыл в Рыбинск.

Когда выяснилось, что судно не повреждено, оно в 20:22 отправилось по своему маршруту - в Санкт-Петербург.