Самым массовым обещает стать парад трамваев. Казалось бы, только в апреле отмечался 120-й юбилей этого рельсового вида транспорта. На ретровагоны тогда вышло посмотреть 250 тысяч москвичей. Разглядеть их в деталях удалось не всем, да и времени для этого было мало - в три часа дня техника начала уже возвращаться в депо. "Сейчас продлим работу выставки до самого вечера, чтобы как можно больше жителей города могли познакомиться с историей трамвая", - пообещал гендиректор "Мосгортранса" Леонид Антонов. Так что знаменитые чехословацкие "Татры", легендарную "Аннушку", редкий ЛМ-2000 и четырехосную высокопольную серию КМ смогут оценить все желающие. Тем более что по опыту прошлых парадов для этого совершенно не обязательно ехать на Чистопрудный бульвар. Проход техники гораздо удобнее наблюдать, например, с Большого Устьинского моста, Новокузнецкой или Дубининской улиц.

Увидеть на параде можно будет и современные трамваи, быстро заменяющие в столице устаревшие вагоны - например, полюбившиеся москвичам низкопольные "Витязи". Уже сейчас свыше 250 составов ежедневно перевозят в столице более 340 тысяч пассажиров. До конца года в столицу поступит еще порядка 70 трамваев нового поколения, а к 2024 году трамвайный парк будет полностью состоять из них.

А на ВДНХ москвичей у главного входа ждет выставка ретроавтомобилей. Там вы увидите такие легендарные машины, как ГАЗ-12 ЗИМ, ГАЗ-21И "Волга", "Москвич-410" и многие другие модели. Стоит заглянуть и на проспект Академика Сахарова, где развернется настоящее мотофристайл-шоу с опасными трюками на грани возможного, которые исполнит пилотажная группа "Каскад" столичного управления ГИБДД. Неподалеку оттуда, на Трубной площади, можно принять участие в квестах - организаторы обещают, что все испытания будут связаны с транспортом. Не останется в стороне и парк "Зарядье", где пройдет тематическая фотовыставка. Все площадки будут открыты с 12.00 до 18.00. Проведут для москвичей и увлекательные экскурсии. Программу для тех, кто хочет больше узнать об истории транспорта и его развитии, подготовили в "Мосгортрансе", ЦОДД, Депо и Едином диспетчерском центре "Аэроэкспресса". Записаться на них можно на сайте московского транспорта.

А уже позже, в субботу, всех любителей велопрогулок приглашают принять участие в ночном велофестивале. Сбор участников в 21.00. Стартовать велосипедисты будут на Кремлевской набережной, а финишировать - на Суворовской площади. Любители покрутить педали поедут по полностью перекрытым улицам. Всех, кому еще нет 18 лет, на ночном мероприятии должны сопровождать взрослые. После 23.00, согласно московскому КоАП, на улице им одним находиться нельзя.