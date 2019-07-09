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09.07.2019 21:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд продлил арест фигуранту дела Baring Vostok

Текст: Владислав Куликов

Басманный суд Москвы продлил срок ареста партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю. Следствие обвиняет предпринимателя в мошенничестве. Как сообщает "Интерфакс", арест продлен до 13 октября.

Адвокаты просили изменить меру пресечения либо на домашний арест, либо на залог в пять миллионов рублей. Однако, по мнению следствия, если отпустить Дельпаля из СИЗО, тот может скрыться, оказать давление на свидетелей или попытаться уничтожить доказательства по делу.

Глава Baring Vostok Майкл Калви не считает свое дело политическим

При этом следователь объяснил в суде, что собирается делать дальше. По его словам, следствию необходимо получить заключение судебной оценочной экспертизы, продолжить допросы, осмотр изъятых при обысках и выемках документов и материалов. Запланированы и другие следственные действия. Напомним, недавно были приняты поправки в УПК, по которым правоохранители, требуя продления ареста, должны привести дополнительные обоснования, в том числе пояснить, что уже было сделано и что предстоит сделать. Арест нельзя продлевать автоматически, следствие должно отчитаться, что не сидело сложа руки и не теряло времени.

Защита обвиняемого пыталась оспорить аргументы следствия. Адвокаты обвиняемого показали документы, что семья Филиппа Дельпаля даже приобрела квартиру в Москве, где бы он мог жить, если его выпустят из СИЗО. В этой квартире обвиняемый мог бы находиться под домашним арестом. Однако суд счел более убедительными аргументы следствия.

Так называемое дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля 2019 года. Фигурантами расследования, кроме Дельпаля, стали еще пять человек, в том числе основатель и старший партнер Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви. Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей.

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