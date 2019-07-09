Губернатор попросил СК проверить мэра, спасавшего свой дом в паводок

Глава Иркутской области Сергей Левченко направил в Следственный комитет обращение в целях проведения проверки действий главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время недавнего паводка.

Как сообщает пресс-служба правительства области, муниципальный чиновник подозревается в том, что использовал спецтехнику в личных целях. Глава региона потребовал объяснений.

Ранее с требованием отстранить Худоногова от должности выступил глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер Виталий Мутко.

Добавим, ранее появилась информация от очевидцев, что в момент паводка районная техника чистила бассейн возле личного дома Худоногова. В соцсетях стало распространяться видео, на котором запечатлена операция по спасению коттеджа чиновника, где, как следовало из подписи, работы велись в первую очередь.