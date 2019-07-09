Сибирское управление Ростехнадзора отметило эффективное взаимодействие с АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В Новосибирске завершилось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Сибирского управления Ростехнадзора. В ходе мероприятия руководитель территориального подразделения Ростехнадзора отметил предприятия Сибирского региона, которые на должном уровне взаимодействуют с надзорным органом. Среди них - АО "Транснефть - Западная Сибирь".

АО "Транснефть - Западная Сибирь" и Сибирское управление Ростехнадзора на протяжении многих лет эффективно сотрудничают в вопросах обеспечения промышленной безопасности инфраструктуры трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

Общество уделяет большое внимание соблюдению норм и требований безопасности. Для поддержания высокого уровня промышленной, пожарной и экологической безопасности предприятие реализует комплекс специальных мероприятий. В их числе - проведение учебно-тренировочных занятий для отработки готовности персонала к нештатным ситуациям, постоянное обучение сотрудников и повышение их квалификации по производственной безопасности, расширение применения систем автоматики управления технологическими процессами.

Один из ключевых аспектов сотрудничества общества и Сибирского управления Ростехнадзора - содействие в организации работы надзорных органов на объектах предприятия. Так в июне 2019 года состоялось рабочее совещание с участием руководства АО "Транснефть - Западная Сибирь" и Сибирского управления Ростехнадзора. Встреча прошла на базе Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Новосибирского районного нефтепроводного управления.

По итогам встречи АО "Транснефть - Западная Сибирь" и Сибирское управление Ростехнадзора выработали совместные предложения по организации дальнейшего взаимодействия, обсудили механизмы реализации правоприменительной практики на объектах общества.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"