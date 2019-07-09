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09.07.2019 11:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР полицейских уволили после обвинений во взяточничестве

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В ГУ МВД Кабардино-Балкарии провели служебные проверки в отношении нескольких руководителей после возбуждения уголовного дела о взяточничестве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверки прошли и в отношении 15 сотрудников, обвиняемых в создании ОПГ.

- Ряд руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности после проверки - объявлены строгие выговоры и предупреждения о неполном служебном соответствии, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по КБР.

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Двоих сотрудников после возбуждения уголовного дела уже уволили, еще несколько обвиняемых отстранены от занимаемых должностей и вскоре, возможно, также будут уволены. Сейчас этот вопрос решается.

Как сообщалось ранее, следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу предъявило обвинения 15 сотрудникам Госавтоинспекции и МВД по КБР. Их обвиняют в создании и участии в преступном сообществе и в получении взятки организованной группой.  По данным следствия в 2017-2018 годах они брали взятки за провоз по территории республики контрафактного алкоголя. По оценкам следствия сумма взяток составила больше 42 миллионов рублей. Сейчас 14 из 15 обвиняемых находятся под стражей, одному удалось сбежать, он объявлен в международный розыск.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Преступления правоохранителей
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