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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Граница онлайн

Первые обладатели электронных виз приехали в Калининградскую область
Текст: Ульяна Блажчишина
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 147(7905)
Первым иностранцем, приехавшим в Калининградскую область по электронной визе, стала гражданка Польши. Туристка пересекла границу вечером 3 июля через российско-польский автомобильный пункт пропуска.

- Следом, по информации пограничного управления ФСБ России, несколько иностранцев приехали в Калининградскую область по электронной визе с литовской стороны, - сообщила руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова. - То есть режим начал свою полноценную реализацию. За трое суток подано уже более двух тысяч заявок.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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Упрощенный визовый режим для иностранцев в Калининградской области начал действовать 1 июля. Он распространяется на граждан 53 государств.

В перечень вошли страны, жители которых уже получили возможность приезжать по электронным визам в дальневосточные регионы. Кроме того, для Калининградской области список расширили за счет 35 европейских государств. Среди них - Польша и Литва, граничащие с российским эксклавом, и другие страны, расположенные в нескольких часах езды от Янтарного края.

- Сейчас министерство по культуре и туризму Калининградской области продолжает пиар-кампанию этого режима. Ожидаем определенного подъема не только с точки зрения привлечения туристов, но и с точки зрения развития гуманитарных и экономических связей, - подчеркнула Алла Иванова.

Справка "РГ"

Электронная виза выдается бесплатно. Максимальный срок оформления - четыре календарных дня, независимо от выходных и праздников. Гражданам 53 стран не требуется приглашений или подтверждений - достаточно заполнить заявление на сайте консульского департамента МИД РФ и прикрепить цифровую фотографию.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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