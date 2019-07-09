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09.07.2019 15:42
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Ленобласти пройдет музыкальный open-air "Дым над водой"

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)
27 и 28 июня в поселке Коробицыно Ленинградской области состоится музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока".
Фото: Оргкомитет фестиваля "Дым над водой. От классики до рока" Фото: Оргкомитет фестиваля "Дым над водой. От классики до рока"
Фото: Оргкомитет фестиваля "Дым над водой. От классики до рока"

На берегу живописного Красного озера будут играть под открытым небом симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" под руководством Михаила Голикова, португальская рок-группа Blind Zero, петербургский герой мюзиклов Иван Ожогин, португальский скрипач-виртуоз Педро Карнейро, пианист и шоумен из США Дмитрий Гайворонский, петербургская рок-группа OYA, участники шоу "Голос" Дмитрий Янковский и Этери Бериашвили.

Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс
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"Здесь можно будет услышать самые неожиданные музыкальные сочетания, - обещают организаторы фестиваля. - Например,  "Перемен!" Виктора Цоя на мотив балета Сергея Прокофьева. Или русскую народную "Ой, мороз, мороз", плавно переходящую в саундтрек "Игры престолов".  Рок-сенсацией станет проект "Гарин и Гиперболоиды" -  воссоединение музыкантов, игравших в таких легендарных коллективах как "Зоопарк", "Кино", "ДДТ", "Разные люди", "Ноль", "Ночные снайперы", "Кафе".

Не обойдется и без неожиданных версий известнейших композиций Metallica, Scorpions, Queen и, конечно, группы Deep Purple, которой принадлежит песня Smoke on the water ("Дым над водой"). Кстати, организаторы утверждают, что название дано фестивалю с личного одобрения авторов этого рок-хита.

На площадке фестиваля будут работать три сцены. Главная расположится над водной гладью Красного озера. Малая - на вершине склона (здесь будут  проводиться мастер-классы и "народное караоке"). Третья, детская - на территории горнолыжного центра "Золотая долина".

Вход на все мероприятия фестиваля "Дым над водой. От классики до рока" - свободный.

Культура Музыка Рок Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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