В Ленобласти пройдет музыкальный open-air "Дым над водой"

27 и 28 июня в поселке Коробицыно Ленинградской области состоится музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока".

Фото: Оргкомитет фестиваля "Дым над водой. От классики до рока"

На берегу живописного Красного озера будут играть под открытым небом симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" под руководством Михаила Голикова, португальская рок-группа Blind Zero, петербургский герой мюзиклов Иван Ожогин, португальский скрипач-виртуоз Педро Карнейро, пианист и шоумен из США Дмитрий Гайворонский, петербургская рок-группа OYA, участники шоу "Голос" Дмитрий Янковский и Этери Бериашвили.

"Здесь можно будет услышать самые неожиданные музыкальные сочетания, - обещают организаторы фестиваля. - Например, "Перемен!" Виктора Цоя на мотив балета Сергея Прокофьева. Или русскую народную "Ой, мороз, мороз", плавно переходящую в саундтрек "Игры престолов". Рок-сенсацией станет проект "Гарин и Гиперболоиды" - воссоединение музыкантов, игравших в таких легендарных коллективах как "Зоопарк", "Кино", "ДДТ", "Разные люди", "Ноль", "Ночные снайперы", "Кафе".

Не обойдется и без неожиданных версий известнейших композиций Metallica, Scorpions, Queen и, конечно, группы Deep Purple, которой принадлежит песня Smoke on the water ("Дым над водой"). Кстати, организаторы утверждают, что название дано фестивалю с личного одобрения авторов этого рок-хита.

На площадке фестиваля будут работать три сцены. Главная расположится над водной гладью Красного озера. Малая - на вершине склона (здесь будут проводиться мастер-классы и "народное караоке"). Третья, детская - на территории горнолыжного центра "Золотая долина".

Вход на все мероприятия фестиваля "Дым над водой. От классики до рока" - свободный.