Глава минздрава Крыма попросил об отставке по состоянию здоровья

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко уходит в отставку. Об этом сегодня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Голенко на этой неделе напишет заявление об увольнении по состоянию здоровья, - сообщил Аксенов. - 11 июля будет назначен новый министр. Это Чемоданов Игорь Геннадьевич - руководитель станции переливания крови.

Александр Голенко занимал пост с октября 2015 года, а ранее работал первым замминистра. Среди министров здравоохранения Крыма в российскую бытность Голенко можно назвать долгожителем: в 2014-2015 годах на этой должности до него успели побывать три человека.

Справка "РГ"

Игорь Геннадьевич Чемоданов - главный врач ГБУЗ РК "Центр крови". Окончил Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского. Специальность - лечебное дело.