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09.07.2019 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи туристка сорвалась с "Тропы здоровья"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Красной Поляне 26-летняя туристка из Уфы оступилась на "Тропе здоровья" и скатилась по крутому склону.

К счастью, обошлось без травм, но выбраться в сумерках без помощи спасателей она не смогла, рассказали в пресс-службе "Кубань-СПАС". Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.

Мужчина упал с "Парящего моста" в Зарядье

За последние дни это не первый такой случай с туристами в Краснодарском крае. Накануне в селе Кабардинка под Геленджиком 30-летний краснодарец вместе с женой спускался по крутой тропе к севшему на мель африканскому сухогрузу Rio.

Внезапно турист споткнулся и сорвался с каменистого склона. Пролетев около 40 метров, он смог уцепиться за ствол сосны. Жена вызвала спасателей, которые подняли пострадавшего.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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