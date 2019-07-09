В Сочи туристка сорвалась с "Тропы здоровья"

На Красной Поляне 26-летняя туристка из Уфы оступилась на "Тропе здоровья" и скатилась по крутому склону.

К счастью, обошлось без травм, но выбраться в сумерках без помощи спасателей она не смогла, рассказали в пресс-службе "Кубань-СПАС". Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.

За последние дни это не первый такой случай с туристами в Краснодарском крае. Накануне в селе Кабардинка под Геленджиком 30-летний краснодарец вместе с женой спускался по крутой тропе к севшему на мель африканскому сухогрузу Rio.

Внезапно турист споткнулся и сорвался с каменистого склона. Пролетев около 40 метров, он смог уцепиться за ствол сосны. Жена вызвала спасателей, которые подняли пострадавшего.