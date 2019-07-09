Военные медики помогли 420 жителям подтопленного Тулуна

Медики Центрального военного округа, которые сейчас находятся в зоне подтопления в Иркутской области, оказали помощь 420 жителям Тулуна, в том числе 24 детям.

"Они провели вакцинацию от гепатита А и брюшного тифа 1638 человек из числа группировки, задействованной в ликвидации ЧС, и местного населения", - сообщает пресс-служба ЦВО.

Ранее медицинская бригада провела вакцинацию более 200 сотрудников и пациентов Тулунского психоневрологического интерната. Для этого в учреждение выезжала мобильная врачебно-сестринская бригада: привиты 162 пациента и 70 работников интерната.

Военнослужащие продолжают работать в сибирском регионе: очищают питьевую воду и раздают ее населению, пекут хлеб, исследуют пробы воды, почвы на предмет опасных инфекций, расчищают территорию от мусора и так далее.

Накануне из Абакана в Тулун выдвинулась военная колонна из почти 60 единиц специальной тяжелой и автомобильной техники - экскаваторов, самосвалов, бульдозеров, автогрейдеров и прочей. Подразделения батальона будут восстанавливать подъездные дороги к жилым домам и районам, попавшим в зону паводка, займутся наращиванием земляного защитного вала.