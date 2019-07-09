Renault начала продажи еще одной новинки в России

"Вседорожный" Renault Dokker Stepway начали продавать в автосалонах французской компании. Автомобиль предложен в двух комплектациях по цене от 1 059 990 рублей.

Версия Stepway оказалась на 50 тысяч дороже сопоставимого по оснащению классического "каблучка". При этом она получила защитные накладки на передний и задний бамперы, расширители колесных арок, рейлинги на крыше, хромированную окантовку передних "противотуманок".

В салоне имеются эксклюзивная обивка сидений, кожаная оплетка рулевого колеса, декоративные вставки под хром и подлокотник для водителя. Интересным новшеством стали раскладные столики для пассажиров заднего ряда - как в самолетах и сидячих поездах.

В пресс-релизе компании также говорится о новой мультимедийной системе MediaNav 4.0 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto - как о еще одном преимуществе Dokker Stepway. Однако, судя по прайс-листам, это дополнительная опция, причем стоит она дороже, чем в обычных "каблучках", - без малого 26 тысяч вместо 21 тысячи. А вот камеры заднего вида, которую можно заказать во "вседорожной" версии, в "классике" нет.

С технической точки зрения Dokker Stepway от стандартного варианта не отличается. Ему также положены два двигателя на выбор - бензиновый 1.6 с отдачей в 82 л.с. и дизельный 1.5 мощностью 90 л.с. Оба сочетаются только с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Любопытно, что клиренс у "вседорожника" остался прежним - 190 мм без нагрузки.

Отметим, что наряду с Koleos Dokker - одна из немногих моделей, которая экспортируется в Россию. Машины производят на заводе компании в марокканском Танжере.