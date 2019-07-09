Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Lifan привезет в Россию новые модели 15:48
Другой Hyundai Creta снова сфотографировали без камуфляжа 14:00
Обновленный Lada Largus: когда можно купить и какова цена 12:33
Автомобили Jaguar Land Rover избавят от нервных водителей 11:52
09.07.2019 15:00
Рубрика: Легковые авто

Renault начала продажи еще одной новинки в России

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

"Вседорожный" Renault Dokker Stepway начали продавать в автосалонах французской компании. Автомобиль предложен в двух комплектациях по цене от 1 059 990 рублей.

Версия Stepway оказалась на 50 тысяч дороже сопоставимого по оснащению классического "каблучка". При этом она получила защитные накладки на передний и задний бамперы, расширители колесных арок, рейлинги на крыше, хромированную окантовку передних "противотуманок".

В салоне имеются эксклюзивная обивка сидений, кожаная оплетка рулевого колеса, декоративные вставки под хром и подлокотник для водителя. Интересным новшеством стали раскладные столики для пассажиров заднего ряда - как в самолетах и сидячих поездах.

Фото: пресс-служба Renault
Пять главных конкурентов Renault Arkana на российском рынке

В пресс-релизе компании также говорится о новой мультимедийной системе MediaNav 4.0 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto - как о еще одном преимуществе Dokker Stepway. Однако, судя по прайс-листам, это дополнительная опция, причем стоит она дороже, чем в обычных "каблучках", - без малого 26 тысяч вместо 21 тысячи. А вот камеры заднего вида, которую можно заказать во "вседорожной" версии, в "классике" нет.

С технической точки зрения Dokker Stepway от стандартного варианта не отличается. Ему также положены два двигателя на выбор - бензиновый 1.6 с отдачей в 82 л.с. и дизельный 1.5 мощностью 90 л.с. Оба сочетаются только с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Любопытно, что клиренс у "вседорожника" остался прежним - 190 мм без нагрузки.

Отметим, что наряду с Koleos Dokker - одна из немногих моделей, которая экспортируется в Россию. Машины производят на заводе компании в марокканском Танжере.

Другой Hyundai Creta снова сфотографировали без камуфляжа
В Перми продают уникальный прототип длинной Lada 4x4 и "Надежды"
#Renault