Сбербанк порекомендовал осторожнее пользоваться банкоматами

Сбербанк рекомендует россиянам быть осторожнее при использовании банкоматов в пяти странах. В их числе Великобритания, Индия, США, Индонезия и Канада. В этих государствах большой риск стать жертвой скимминга (вид мошенничества, при котором аферисты с помощью специального устройства - скиммера - считывают информацию с магнитной полосы карты). Скиммеры, как правило, прикрепляются к принимающему слоту банкомата.

"Во всех своих путешествиях, независимо от страны пребывания, мы рекомендуем нашим клиентам соблюдать простые правила кибербезопасности: держать карту в надежном месте; не хранить пин-код вместе с картой; прикрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода; убедиться в отсутствии рядом с банкоматом подозрительных лиц, не пользоваться банкоматами, вызывающими сомнения, - рассказали в Сбербанке агентству РИА Новости. - Последний совет особенно актуален для туристов, отправляющихся в Индонезию, Индию, Великобританию, США или Канаду - в этих странах риск стать жертвой скимминга, то есть снятия пин-кода с клавиатуры банкомата и данных с магнитной полосы карты с последующим изготовлением ее полной копии, наиболее высок".