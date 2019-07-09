Стинг отменил концерт из-за болезни

67-летний британский певец, автор песен, актер и общественный деятель Гордон Самнер, более известный человечеству как Стинг, был вынужден отменить выступление на бельгийском джазовом фестивале.

Как представитель музыканта поясняет в его официальном Twitter, виной тому - пошатнувшееся здоровье артиста.

We regret to inform you that Sting’s performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor’s orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon. — Sting (@OfficialSting) 8 июля 2019 г.

"Сожалеем, но выступление Стинга на фестивале в Генте отменено по рекомендации врача", - говорится в сообщении.

Какой именно недуг одолел Гордона - не указано.

Стинг родился 2 октября 1951 года в Уоллсенде. В 1976-1984 годах был фронтменом знаковой группы The Police. Первый сольный альбом, ставший дважды платиновым на родине и трижды платиновым в США, выпустил в 1985-м.

Десятикратный лауреат премии "Грэмми", дважды получил Brit Awards, плюс на полочке Стинга - "Золотой глобус", "Эмми" и виртуально - три номинации на "Оскар". Общий тираж пластинок, записанных музыкантом, - более ста миллионов.

Снялся в "Дюне" Линча, "Приключениях барона Мюнхгаузена" Гилиама, втором "Образцовом самце", ленте Ричи "Карты, деньги, два ствола", естественно - появляется в "Симпсонах".