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Стинг отменил концерт из-за болезни

Новости
    09.07.2019, 11:59
Текст:   Олег Усков
Фото: Иван Бурняшев/ Reuters/ Vostock Фото: Иван Бурняшев/ Reuters/ Vostock
Фото: Иван Бурняшев/ Reuters/ Vostock

67-летний британский певец, автор песен, актер и общественный деятель Гордон Самнер, более известный человечеству как Стинг, был вынужден отменить выступление на бельгийском джазовом фестивале. 

Как представитель музыканта поясняет в его официальном Twitter, виной тому - пошатнувшееся здоровье артиста.

"Сожалеем, но выступление Стинга на фестивале в Генте отменено по рекомендации врача", - говорится в сообщении.

Какой именно недуг одолел Гордона - не указано.

Стинг родился 2 октября 1951 года в Уоллсенде. В 1976-1984 годах был фронтменом знаковой группы The Police. Первый сольный альбом, ставший дважды платиновым на родине и трижды платиновым в США, выпустил в 1985-м.

Десятикратный лауреат премии "Грэмми", дважды получил Brit Awards, плюс на полочке Стинга - "Золотой глобус", "Эмми" и виртуально - три номинации на "Оскар". Общий тираж пластинок, записанных музыкантом, - более ста миллионов.

Снялся в "Дюне" Линча, "Приключениях барона Мюнхгаузена" Гилиама, втором "Образцовом самце", ленте Ричи "Карты, деньги, два ствола", естественно - появляется в "Симпсонах"

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