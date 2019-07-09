Украина обвинила телеканал NewsOne в финансировании терроризма

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе транслировавшейся местными телеканалами пресс-конференции сообщил, что в его ведомстве заведено уголовное дело против телеканала NewsOne по статье "финансирование терроризма".

Напомним, что преследование телеканала со стороны украинских правоохранительных органов началось после попытки NewsOne провести телемост с Россией. Ранее на канал завели уголовное дело по другой статье - о покушении на госизмену и поддержке подрывной деятельности

Генпрокурор отметил, что расследованием и сбором доказательств о фактах финансирования терроризма будет заниматься СБУ.