В ЦУМе открылся pop-up магазин Miu Miu

В начале июля в московском ЦУМе, на третьем этаже, открылся pop-up магазин Miu Miu. Это первый, хоть и временный, бутик Miu Miu в ЦУМе, где представлен столь широкий ассортимент творений Миуччи Прады, главного дизайнера марки. Ранее в ЦУМе на первом этаже был лишь корнер Miu Miu с аксессуарами - с сумками, небольшими кожаными изделиями и украшениями.

Сейчас в pop-up магазине на площади 65 кв.м представлены все категории изделий итальянского модного бренда: не только сумки и аксессуары из коллекции pre-fall, но и одежда, и обувь. В ближайшее время прибудет коллекция Miu Miu осень-зима 2019/20.

Pop-up магазин оформлен в голубых тонах, как и остальные бутики Miu Miu по миру - в стиле последней визуальной концепции бренда. Специально для pop-up магазина в ЦУМе был разработан дизайн футболки: на белом фоне изображены черным силуэтом две вишни, над ними красуется надпись Miu Miu for TSUM, а под ними ярким красным цветом выписана фраза My Other Half.

Новый pop-up магазин будет открыт в ЦУМе до конца 2019 года. Постоянные магазины в Столешниковом переулке, в ГУМе и в "Крокус Сити Моле" функционируют как обычно.