Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Toyota тестирует автомобиль, работающий от энергии солнца 18:36
ЦОДД выложил в Сеть адреса всех камер на дорогах Москвы 18:21
Москва вышла на второе место в мире по темпу строительства дорог 17:48
Honda CR-V намекнул, что изменится в ходе рестайлинга 17:07
09.07.2019 17:27
Рубрика: ПДД

В правах все равны

Разделить водителей на любителей и профи не получилось
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 148 (7906)
Поделить водителей на любителей и профессионалов способом, который предложило министерство транспорта, не получится. Минэкономразвития дало отрицательную оценку регулирующего воздействия этого проекта. Ранее все другие сопричастные ведомства высказались против.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что предлагал минтранс. Это министерство решило упростить процедуру обучения и подготовки водителей, которые в дальнейшем не собираются работать в качестве профессионалов. И в то же время ввести двухуровневую подготовку для тех, кто собирается возить грузы и пассажиров за деньги.

Фото: Istock
Роскачество рассказало об опасности адаптеров для перевозки детей в авто

Причем предлагалось осуществить все это путем демонтажа ныне действующей системы подготовки водителей. Напомним, что сейчас после обучения в автошколе каждый кандидат в шоферы получает свидетельство о получении профессии "водитель". Затем идет с этим свидетельством на экзамен в ГИБДД. Однако минтранс посчитал, что такие водители по такой схеме не смогут обучиться шоферской профессии. Поэтому было предложено для всех тех, кто рассчитывает на получение категории "В" - легковые автомобили, а также "С" - грузовики и прочих, обучение в упрощенном порядке. При этом обучаться они должны не по программам, которые установил минобрнауки, а по неким специальным программам, которые не вполне понятно, кто утверждает.

Попросту говоря, подготовку обычных водителей этот законопроект выводит из-под закона об образовании. А вот для водителей-профессионалов проект предполагает обучение специальности водителя в лицензированных автошколах, которые получили должное подтверждение своих программ и материальной базы в ГИБДД. Примечательно, что для водителей армейских грузовиков, МЧС, Росгвардии и прочих спецслужб такое дополнительное обучение, согласно законопроекту, не требуется.

В МВД считают, что снижать качество подготовки водителей, пусть даже любителей, недопустимо

Как в своей оценке регулирующего воздействия указало минэкономразвития, законопроект не предусматривает никаких иных видов контроля знаний и навыков водителей, планирующих осуществлять коммерческие перевозки, кроме квалификационного экзамена на права. Это может привести к формальному исполнению требований законодательства без повышения качества подготовки водителей, в том числе за счет деятельности недобросовестных организаций, которые могут выдавать свидетельства о профессии водителя без проведения необходимого обучения.

Такой подход, с одной стороны, приведет к увеличению расходов на получение прав, а с другой - к недостижению целей предлагаемого регулирования.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Водителей проверят на возможное употребление наркотиков

Надо сказать, что ранее МВД дало отрицательное заключение на проект. По мнению специалистов этого ведомства, снижать качество подготовки водителей, пусть даже и любителей, недопустимо.

Напомним, что в Европе водитель, получивший права, чтобы получить возможность работать в таком качестве, должен получить код 95. Для этого он проходит дополнительные курсы, получает этот код, а потом каждые пять лет проходит курсы повышения квалификации. Кстати, права на грузовики и автобусы там выдаются именно на пять лет - как раз на тот срок, когда наступит время подтвердить свою квалификацию как профессионального водителя.

И почему бы не воспользоваться этой системой?