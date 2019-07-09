Напомним, что предлагал минтранс. Это министерство решило упростить процедуру обучения и подготовки водителей, которые в дальнейшем не собираются работать в качестве профессионалов. И в то же время ввести двухуровневую подготовку для тех, кто собирается возить грузы и пассажиров за деньги.
Причем предлагалось осуществить все это путем демонтажа ныне действующей системы подготовки водителей. Напомним, что сейчас после обучения в автошколе каждый кандидат в шоферы получает свидетельство о получении профессии "водитель". Затем идет с этим свидетельством на экзамен в ГИБДД. Однако минтранс посчитал, что такие водители по такой схеме не смогут обучиться шоферской профессии. Поэтому было предложено для всех тех, кто рассчитывает на получение категории "В" - легковые автомобили, а также "С" - грузовики и прочих, обучение в упрощенном порядке. При этом обучаться они должны не по программам, которые установил минобрнауки, а по неким специальным программам, которые не вполне понятно, кто утверждает.
Попросту говоря, подготовку обычных водителей этот законопроект выводит из-под закона об образовании. А вот для водителей-профессионалов проект предполагает обучение специальности водителя в лицензированных автошколах, которые получили должное подтверждение своих программ и материальной базы в ГИБДД. Примечательно, что для водителей армейских грузовиков, МЧС, Росгвардии и прочих спецслужб такое дополнительное обучение, согласно законопроекту, не требуется.
Как в своей оценке регулирующего воздействия указало минэкономразвития, законопроект не предусматривает никаких иных видов контроля знаний и навыков водителей, планирующих осуществлять коммерческие перевозки, кроме квалификационного экзамена на права. Это может привести к формальному исполнению требований законодательства без повышения качества подготовки водителей, в том числе за счет деятельности недобросовестных организаций, которые могут выдавать свидетельства о профессии водителя без проведения необходимого обучения.
Такой подход, с одной стороны, приведет к увеличению расходов на получение прав, а с другой - к недостижению целей предлагаемого регулирования.
Надо сказать, что ранее МВД дало отрицательное заключение на проект. По мнению специалистов этого ведомства, снижать качество подготовки водителей, пусть даже и любителей, недопустимо.
Напомним, что в Европе водитель, получивший права, чтобы получить возможность работать в таком качестве, должен получить код 95. Для этого он проходит дополнительные курсы, получает этот код, а потом каждые пять лет проходит курсы повышения квалификации. Кстати, права на грузовики и автобусы там выдаются именно на пять лет - как раз на тот срок, когда наступит время подтвердить свою квалификацию как профессионального водителя.
И почему бы не воспользоваться этой системой?