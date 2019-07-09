Поделить водителей на любителей и профессионалов способом, который предложило министерство транспорта, не получится. Минэкономразвития дало отрицательную оценку регулирующего воздействия этого проекта. Ранее все другие сопричастные ведомства высказались против.

Напомним, что предлагал минтранс. Это министерство решило упростить процедуру обучения и подготовки водителей, которые в дальнейшем не собираются работать в качестве профессионалов. И в то же время ввести двухуровневую подготовку для тех, кто собирается возить грузы и пассажиров за деньги.

Причем предлагалось осуществить все это путем демонтажа ныне действующей системы подготовки водителей. Напомним, что сейчас после обучения в автошколе каждый кандидат в шоферы получает свидетельство о получении профессии "водитель". Затем идет с этим свидетельством на экзамен в ГИБДД. Однако минтранс посчитал, что такие водители по такой схеме не смогут обучиться шоферской профессии. Поэтому было предложено для всех тех, кто рассчитывает на получение категории "В" - легковые автомобили, а также "С" - грузовики и прочих, обучение в упрощенном порядке. При этом обучаться они должны не по программам, которые установил минобрнауки, а по неким специальным программам, которые не вполне понятно, кто утверждает.

Попросту говоря, подготовку обычных водителей этот законопроект выводит из-под закона об образовании. А вот для водителей-профессионалов проект предполагает обучение специальности водителя в лицензированных автошколах, которые получили должное подтверждение своих программ и материальной базы в ГИБДД. Примечательно, что для водителей армейских грузовиков, МЧС, Росгвардии и прочих спецслужб такое дополнительное обучение, согласно законопроекту, не требуется.

В МВД считают, что снижать качество подготовки водителей, пусть даже любителей, недопустимо

Как в своей оценке регулирующего воздействия указало минэкономразвития, законопроект не предусматривает никаких иных видов контроля знаний и навыков водителей, планирующих осуществлять коммерческие перевозки, кроме квалификационного экзамена на права. Это может привести к формальному исполнению требований законодательства без повышения качества подготовки водителей, в том числе за счет деятельности недобросовестных организаций, которые могут выдавать свидетельства о профессии водителя без проведения необходимого обучения.

Такой подход, с одной стороны, приведет к увеличению расходов на получение прав, а с другой - к недостижению целей предлагаемого регулирования.

Надо сказать, что ранее МВД дало отрицательное заключение на проект. По мнению специалистов этого ведомства, снижать качество подготовки водителей, пусть даже и любителей, недопустимо.

Напомним, что в Европе водитель, получивший права, чтобы получить возможность работать в таком качестве, должен получить код 95. Для этого он проходит дополнительные курсы, получает этот код, а потом каждые пять лет проходит курсы повышения квалификации. Кстати, права на грузовики и автобусы там выдаются именно на пять лет - как раз на тот срок, когда наступит время подтвердить свою квалификацию как профессионального водителя.

И почему бы не воспользоваться этой системой?