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09.07.2019 10:35
Рубрика: Видео

Видео: слоны наказали автомобилистов за неправильную парковку

Текст: Вадим Давыденко

Неправильно припаркованный чужой автомобиль раздражает не только дисциплинированных водителей, мамочек с колясками и пешеходов преклонного возраста, но и животных, причем не только городских, имеющих хоть какое-то представление о ПДД, но и даже совсем диких. Слоны в индийском муниципалитете Бхакракот (штат Уттаракханд) сердито отпихнули с лесной дороги оставленные беспечными туристами машины, одну из которых при этом хорошенько потрепали.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Видео этого дорожного конфликта снял местный полицейский Рамнагар Сингх. По его словам, туристы без разрешения бросили свои машины на обочине лесной дороги вблизи тигрового заповедника Корбетт и, вооружившись камерами и смартфонами, отправились наблюдать за охотой и досугом больших кошек.

Вопреки запрещающим знакам, автомобили были оставлены на любимой тропе местной стаи слонов.

Лесные великаны, делая обычный обход территории, несказанно разозлились, увидев находящиеся на их пути автомобили и, несмотря на то, что обойти их было нетрудно, в воспитательных целях покорежили кузова парочке машин. Станет ли этот инцидент уроком для других любителей интуитивной парковки в лесу - покажет время.

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