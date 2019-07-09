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09.07.2019 14:15
Рубрика: Власть

Володин оценил отказ Британии аккредитовать Sputnik и RT

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отказ в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Великобритании информационному агентству Sputnik и телеканалу RT.

Ранее сообщалось, что отказ был получен без объяснения причины.

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Володин назвал случившееся примером двойных стандартов.

- Двойные стандарты сейчас стали совершенно очевидными в политике США по отношению к СМИ, Великобритании, других стран, - сказал он журналистам.

Раньше, отметил спикер, в России завороженно смотрели на то, что предлагали и говорили на Западе. Однако говорили одно, а сами делали другое, добавил он.

- И как только наша страна стала сильной, как только наш голос стал слышен, как только голос правды стал опасен, те страны, которые раньше говорили о демократии, все это перечеркнули, - констатировал глава нижней палаты. - И сказали: "Это было все в прошлом, а теперь вот новые стандарты, мы вас сюда не пустим".

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