Android, обновись. С Huawei частично сняли санкции

Министр торговли США Уилбур Росс в ходе конференции, посвященной экспортному контролю, заявил, что Белый дом ослабит санкции в отношении Huawei. Американские компании смогут получать лицензию на продажу китайскому производителю своей продукции, передает Sky News.

Лицензии будут выдаваться до тех пор, пока не возникнет "угроза национальной безопасности США", подчеркнул Уилбур Росс.

В свою очередь, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что данное решение будет действовать "ограниченный период времени", однако не назвал точных сроков.

Напомним, в конце мая Министерство торговли США внесло Huwei в свой черный список, после чего с компанией прекратили отношения крупные американские хайтек-гиганты. Одним из них был Google, что поставило под угрозу возможность обновления Android на уже выпущенных смартфонах.

В ходе конфликта Huawei успела сообщить о работе над собственной операционной системой и ее скором анонсе.