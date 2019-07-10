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10.07.2019 17:23
Рубрика: Общество

Диетолог и фитнес-тренер оценили американский способ похудеть

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Похудение с помощью укрепления мыщц - хороший способ, однако для каждого человека требуются собственные комплексы тренировок. Такое мнение высказали российские врач-диетолог и фитнес-тренер, комментируя американскую методику похудения. По мнению заокеанских врачей, желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.

Фото: iStock
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- Конечно, для похудения необходимо укреплять мышцы, ведь благодаря этому сжигается жир, - приводит "Вечерняя Москва" слова врача-диетолога Елены Соломатиной. По ее мнению, физические упражнения необходимо сочетать с правильным питанием.

- Главное - это рациональное питание, усвоение полезных веществ за каждый прием пищи, - сказала она.

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С мнением американских ученых согласилась и чемпионка мира по фитнес-бикини, фитнес-тренер Ксения Пономарева. Но она уверена, что речь должна идти об индивидуальных комплексах упражнений, назначенных специалистом.

- Для каждого человека требуются собственные комплексы тренировок, - подчеркнула она. Еще одно правило - постепенное увеличение нагрузки. Оно позволит не нанести организму вред.

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