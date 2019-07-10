Египет обратился в Интерпол после продажи на торгах бюста Тутанхамона

На торгах аукционного дома Christie's в Лондоне бюст Тутанхамона ушел с молотка за 5,3 млн евро. Египет требует вернуть скульптуру фараона и рассчитывает на помощь Интерпола, сообщает Spiegel.

После аукциона, на котором 3000-летний бюст египетского фараона Тутанхамона был продан анонимным участником Christie's, Египет обратился в Интерпол. Власти подозревают, что артефакт незаконно вывезли из страны в 1970-х. Ранее Каир пытался помешать аукциону, а археолог Захи Хавас заявлял: "С большой вероятностью бюст был похищен из Карнакского храма. Christie's не может доказать, что имеет право распоряжаться скульптурой".

Комитет, возглавляемый министром по делам древностей Халедом аль-Энани, выразил сожаление по поводу "непрофессионального поведения", которое позволило "продажу египетских древностей без доказательства законного вывоза". Он призвал британские власти запретить вывоз бюста из страны до тех пор, пока у Египта не появятся необходимые документы. Комитет также выразил сожаление, что сложившаяся ситуация может создать напряжение в культурном сотрудничестве двух стран, особенно в области археологии, и в частности сказаться на 18 текущих британских раскопках на земле фараонов.

Christie's, в свою очередь, удивлен реакцией Египта. По утверждению представителей аукционного дома, Египет никогда не высказывался в такой форме о бюсте из частной коллекции, известной как коллекция Ресандро, которая публично экспонировалась в течение многих лет. "Объект никогда не был предметом расследования", - говорится в сообщении аукционного дома.

По данным Christie's, в 1960-х годах артефакт находился в собственности немецкого аристократа и коллекционера принца Вильгельма фон Турн-и-Таксис (1919-2004). Затем им владел австрийский торговец произведениями искусства. В частной коллекции Ресандро бюст оказался в 1985 году: его купили у мюнхенского галериста Хайнца Герцера. Но как этот артефакт попал в Европу, Christie's не объяснил.

Скульптура, возраст которой превышает 3 тыс. лет, изображает Тутанхамона в образе бога солнца Амона. Историки предполагают, что она стояла в Карнакском храме в Луксоре (Египет). Тутанхамон - один из самых известных царей египетской истории. Утверждают, что он стал фараоном в возрасте всего девяти лет и умер десять лет спустя, примерно в 1323 году до н.э. Его могила в Долине Царей была обнаружена в 1922 году британским археологом Говардом Картером.