Foreign Policy: Франция и Британия увеличат контингент в Сирии

Великобритания и Франция намерены расширить военное присутствие в Сирии. Туда будет отправлен дополнительный военный контингент для смены уходящих американских соединений.

Как сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники, численность французских и британских войск вырастет от 10 до 15 процентов. Точные цифры не приводятся.

Также небольшие контингенты могут направить балканские страны и страны Балтики.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с сирийской территории. По некоторым оценкам, там находились около двух тысяч американских солдат и офицеров. По мнению хозяина Белого дома, американцы полностью справились со своей задачей в САР и разбили террористов.

В настоящий момент в САР, помимо США, действуют британские и французские военные. Они периодически наносят воздушные и артиллерийские удары по позициям боевиков и обеспечивают поддержкой силы сирийской оппозиции, в том числе обучают их и снабжают необходимой разведывательной информацией.