Футболист "Краснодара" Классон перенес операцию и выбыл на долгий срок

Шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон был прооперирован. Теперь ему предстоит "долгий и сложный процесс восстановления". Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Игрок получил повреждение колена 10 июня в матче за сборную Швеции против команды Испании в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Полузащитник столкнулся с соперником в первом тайме и не смог продолжить встречу. Шведское издание Expressen сообщало, что у Классона подозрение на разрыв крестообразной связки, из-за которого он может пропустить от четырех до шести месяцев.

"Краснодар" сообщил, что у Классона серьезная травма, однако не назвал характер повреждения и сроки его восстановления. "Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив ФК "Краснодар" желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй. Виктор, мы ждем тебя и верим, что ты сможешь, преодолев все трудности, вернуться на поле еще более сильным", - говорится в сообщении "быков".

Классон перешел в "Краснодар" в 2016 году и успел стать одним из лидеров команды. В составе российского клуба она провел 94 игры и забил 32 мяча.