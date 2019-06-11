Один из лидеров ФК "Краснодар" Классон рискует пропустить до полугода

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Виктор Классон получил повреждение - у шведа подозрение на разрыв крестообразных связок колена. Если диагноз подтвердится, он может пропустить от четырех до шести месяцев, сообщает шведское издание Expressen.

Игрок травмировался в понедельник в матче за сборную Швеции против команды Испании (0:3) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года и был заменен в середине первого тайма. По окончании встречи футболист покидал стадион на костылях.

"В первую очередь я расстроен поражением, а потом уже тем, что получил повреждение. Завтра мне сделают снимок, и мы поймем степень серьезности травмы. Прямо сейчас я чувствую себя не очень хорошо", - признался Классон.

Потеря Классона станет серьезным ударом для "Краснодара" в преддверии старта команды в квалификации Лиги чемпионов. Ранее "быки" лишились из-за травмы полузащитника Юрия Газинского, а два других хавбека Шарль Каборе и Маурисио Перрейра, являвшиеся игроками стартового состава, покинули клуб по окончании минувшего сезона.