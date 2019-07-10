Глава структуры Росстата решил уволиться после скандала

По собственному желанию решил уволиться глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычев после инцидента с досрочной публикацией данных по инфляции в июне. Об это сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

Глава ведомства Максим Орешкин с этим решением согласился. "Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен", - цитирует пресс-службу министерства ТАСС.

Кроме того, в ходе служебного расследования в Росстате выяснилось, что ситуации с досрочным размещением информации происходили и ранее.