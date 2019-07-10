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Рубрика: Коммерческий транспорт

Hyundai подтвердила выпуск своего первого пикапа

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Hyundai Hyundai Santa Cruz. Фото: Пресс-служба Hyundai
Hyundai Santa Cruz. Фото: Пресс-служба Hyundai

Пикапу Hyundai - быть! По словам вице-президента корейского концерна по корпоративному и цифровому планированию Майкла О’Брайена, производство нового легкого коммерческого автомобиля наладят в США. Он также добавил, что выпуск новой модели в Северной Америке позволит компании Hyundai сэкономить на налогах. Поскольку модель будет выпускаться в США, корейцы смогут избежать уплаты 25-процентного налога на импортные машины.

Фото: Пресс-служба JAC.
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Напомним, что своеобразным превью к выпуску первого пикапа Hyundai стал концепт Santa Cruz, который корейцы показали в 2015 году на автосалоне в Детройте. Для такого шоу-кара был предусмотрен 2-литровый турбодизель мощностью 193 л.с. и полноприводная трансмиссия HTRAC.

Между тем, по информации инсайдеров, серийная версия пикапа получит значительные отличия от детройтского прототипа и будет выдержана в стиле свежих новинок Hyundai в семействе SUV.

Фото: Пресс-служба BMW.
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По неподтвержденной информации, в основу серийной машины ляжет платформа модели Tucson нового поколения, от которого с большой степенью вероятности позаимствуют также линейки моторов и трансмиссий. Дебют такой новинки точно состоится не раньше 2020 года.

#Hyundai