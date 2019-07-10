На севере Москвы идет благоустройство территории прилегающей к станции МЦК "Лихоборы" и платформе "НАТИ". Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

Работы ведутся в рамках интеграции станции МЦК "Лихоборы" и платформы "НАТИ", так предусмотрено создание комфортной пешеходной зоны для местных жителей и обустройство площадок для отдыха скамейками, красивыми цветочными вазонами.

- Площадь территории выполнения работ превышает 5 га, а ее протяженность составляет 2 км, - рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. - На территории, прилегающей к станциям, установят порядка 120 новых фонарей и уличных торшеров. В зоне благоустройства разобьют более 20 тысяч кв. метров газона, а осенью высадят деревья и кустарники. Предусмотрены также удобные пандусы для маломобильных групп населения.

В настоящее время начаты работы по демонтажу покрытий и старого бордюрного камня. Приведут в порядок и тротуары. Их покрытие будет как асфальтобетонным, так и плиточным. Общая площадь покрытий составит порядка 30 тысяч кв. метров. Асфальт на проезжей части заменят, и для автомобилистов устроят парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта поставят новые современные остановочные павильоны. Таким образом, дорога к станции "Лихоборы" и платформе "НАТИ" станет комфортной и безопасной. Ведь, по данным городских властей, ежедневно этими станциями пользуется 15-20 тысяч человек.

Популярны станции "Лихоборы" и "НАТИ" как у местных жителей, так и у сотрудников ряда, расположенных здесь, научных предприятий, в том числе НАМИ, где велась разработка российской машины премиум-класса Aurus. Кроме того, многие жители Зеленограда по пути к центру Москвы также часто пересаживаются с платформы "НАТИ" на МЦК.

Напомним, концепция благоустройства обсуждалась с жителями района, и работы ведутся с учетом их пожелания.

К слову, до начала работ прилегающая территория к станциям "Лихоборы" и "НАТИ" находилась в запущенном состоянии: асфальтовое покрытие было в трещинах, отсутствовал бордюрный камень, парковка была хаотична, а места для отдыха пешеходов не было.