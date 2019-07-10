Новости

Врачи: у многих женщин есть проблема со здоровьем, которой они стесняются 13:00
Сотрудница турфирмы из Коми купила путевку в Эмираты за счет клиентки 12:52
Станции Фрунзенского радиуса петербургской подземки готовы на 84% 12:51
Кто и как возводит первый атомоград в Островце 12:50
Дело о "педофилии" Кевина Спейси развалилось 12:49
Продюсера телеканала NewsOne срочно вызвали на допрос в Генпрокуратуру 12:48
В Чите пассажирка угнала такси, не дождавшись водителя 12:48
Цифровой сервис в сфере госзакупок запустят в Свердловской области 12:43
Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года 12:40
На юге Волгограда произошел прорыв газовой трубы 12:34
СК обнаружил крупное хищение у московского метрополитена 12:34
Мэрилин Мэнсон сыграет в экранизации "Противостояния" Стивена Кинга 12:33
Российский канал по Dota 2 вошел в топ-10 самых просматриваемых в мире 12:29
В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек 12:25
В Дмитрове овчарка покусала 8-летнего ребенка 12:22
В Сочи обнаружили самовольно построенный завод 12:21
В Кемерове выбрали название сквера на месте сгоревшей "Зимней вишни" 12:20
Ученые Беларуси и России готовят две программы Союзного государства 12:20
В Югре мужчину насильно удерживали в "кружке любителей СССР" 12:16
Хоккеист Владимир Ткачев подписал контракт со СКА 12:10
86-летний режиссер эротического кино Тинто Брасс попал в реанимацию 12:05
На Среднем Урале появятся продукты опережающего стандарта качества 12:02
Почти 300 врачей приняты с начала года на работу в Подмосковье 11:49
Умер актер Рип Торн 11:47
Египет обратился в Интерпол после продажи на торгах бюста Тутанхамона 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 12:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как изменится территория возле станции МЦК "Лихоборы" и платформы "НАТИ" в Москве

Текст: Ирина Огилько
На севере Москвы идет благоустройство территории прилегающей к станции МЦК "Лихоборы" и платформе "НАТИ". Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Работы ведутся в рамках интеграции станции МЦК "Лихоборы" и платформы "НАТИ", так предусмотрено создание комфортной пешеходной зоны для местных жителей и обустройство площадок для отдыха скамейками, красивыми цветочными вазонами.

 - Площадь территории выполнения работ превышает 5 га, а ее протяженность составляет 2 км, - рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. - На территории, прилегающей к станциям, установят порядка 120 новых фонарей и уличных торшеров. В зоне благоустройства разобьют более 20 тысяч кв. метров газона, а осенью высадят деревья и кустарники. Предусмотрены также удобные пандусы для маломобильных групп населения.

В настоящее время начаты работы по демонтажу покрытий и старого бордюрного камня. Приведут в порядок и тротуары. Их покрытие будет как асфальтобетонным, так и плиточным. Общая площадь покрытий составит порядка 30 тысяч кв. метров. Асфальт на проезжей части заменят, и для автомобилистов устроят парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта поставят новые современные остановочные павильоны. Таким образом, дорога к станции "Лихоборы" и платформе "НАТИ" станет комфортной и безопасной. Ведь, по данным городских властей, ежедневно этими станциями пользуется 15-20 тысяч человек.

Фото: Михаил Синицын.
Андрей Бочкарев рассказал о благоустройстве в Москве

Популярны станции "Лихоборы" и "НАТИ" как у местных жителей, так и у сотрудников ряда, расположенных здесь, научных предприятий, в том числе НАМИ, где велась разработка российской машины премиум-класса Aurus. Кроме того, многие жители Зеленограда по пути к центру Москвы также часто пересаживаются с платформы "НАТИ" на МЦК. 

Напомним, концепция благоустройства обсуждалась с жителями района, и работы ведутся с учетом их пожелания.

К слову, до начала работ прилегающая территория к станциям "Лихоборы" и "НАТИ" находилась в запущенном состоянии: асфальтовое покрытие было в трещинах, отсутствовал бордюрный камень, парковка была хаотична, а места для отдыха пешеходов не было. 

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Украина не допустит к Евровидению детей, выступавших в России
СМИ: США и Китай вновь начали торговые переговоры
Истребители Су-57 могут разместить на новом авианосце