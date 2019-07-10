Курилки предложили вернуть в аэропорты

В нем говорится о поправках в закон об охране здоровья граждан от воздействия табака, а именно - исключить аэропорты из перечня мест, где нельзя курить. А вместо этого включить в него пункт об открытии в аэропортах, в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний, курилок - специально выделенных изолированных помещений, оборудованных системами вентиляции.

Однако есть опасность, что законопроект в случае принятия ослабит антитабачную политику страны и нивелирует достигнутые положительные результаты. "Авторы законопроекта собираются вытащить кирпич из возведенного здания, ослабить закон и тем самым поставить под угрозу достигнутые в предыдущие годы успехи в снижении распространенности потребления табака. Это шаг назад", - сказал "РГ" член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков.

И продолжил: принятый в 2013 году антитабачный закон принес отличные результаты. Зафиксировано снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения России с 39,4 процента в 2009 году до 30,9 процента в 2016-м, а в 2019-м распространенность курения сигарет составляет около 29 процентов. Кроме того, в два раза снизилась распространенность пассивного курения дома, а в общественных местах - в 2,5 раза.

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