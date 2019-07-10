Михаил Мягков: Предложение снести памятник под Прохоровкой - кощунство

Новости

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей 15:58
На астраханских реках массово погибла рыба 15:55
На Кубани отца и сына убило током при погрузке сена 15:52
Названа дата российской премьеры и выпущен трейлер сериала о дворецком Бэтмена 15:44
Путин призвал ускорить темпы экономического роста 15:42
Под Тулой задержали поджигателя машин 15:40
Футболист "Краснодара" Классон перенес операцию и выбыл на долгий срок 15:38
Райан Рейнольдс сыграет в одном из самых дорогих фильмов Netflix 15:38
Во Франции судят саудовскую принцессу за издевательство над сантехником 15:35
Задержан муж башкирской кассирши, укравшей 20 млн рублей из банка 15:33
Путин встретится с президентами Боливии и Киргизии 15:30
В Петербурге Infinity сбил мужчину, помогавшего завести машину 15:27
Учебный корабль "Перекоп" ушел из Балтийска к Севморпути 15:26
В уральский проект "Умный город" вложатся банки 15:20
В Красноярске участились случаи отравления беременных арбузами 15:18
Пассажиры экстренно севшего в Калуге рейса поедут в Москву на автобусах 15:18
Жители Норильска подверглись нашествию крыс 15:18
Названа дата премьеры спин-оффа "Большого Лебовски" 15:17
Врач рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств 15:13
Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье 15:12
В Нижегородской области за ночь сгорели два автомобиля 15:12
В Перми ураган повалил десятки деревьев и повредил автомобили 15:10
Жириновский предложил изменить закон о декларациях о доходов депутатов 15:06
В Калуге экстренно сел самолет с упавшим в обморок пилотом 14:59
В Омске нашли тело маршрутчика с огнестрельным ранением 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 15:25
Рубрика: Общество

Михаил Мягков: Предложение снести памятник под Прохоровкой - кощунство

Текст: Елена Яковлева
Призыв снести памятник под Прохоровкой, прозвучавший в публикации Die Welt, в которой журналист Свен Феликс Келлерхофф указал, что на месте, где стоит памятник, не было большого танкового сражения, решившего исход войны, комментирует для "РГ" научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Фото: Юрий Кавер/РИА Новости Фото: Юрий Кавер/РИА Новости
Фото: Юрий Кавер/РИА Новости
Прямая речь

- Заявление немецкого журналиста, который предлагает снести памятник нашим погибшим воинам, иначе как кощунством называть нельзя. Это прямое оскорбление памяти советских воинов, погибших в ходе Курской битвы, это оскорбление наших ветеранов и нынешнего поколения россиян, которые любят свою историю и должны гордиться своими прадедами, которые победили нацизм, освободили Европу и внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне. В конце концов, они освободили саму Германию от нацистского режима, но немецкий корреспондент это забывает, и, по меньшей мере, он должен принести глубокие извинения за то, что написал.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Поселок Идрица отметит 75-летие освобождения от фашистской оккупации

Что было на самом деле? На самом деле сражение под Прохоровкой (южный фас Курской дуги) и сражение под Понырями (северный фас Курской дуги) были ключевыми моментами всей Курской битвы. Курская битва в нашей историографии по праву считается завершением коренного перелома в войне, когда наступательная стратегия Германии потерпела окончательный крах и в скором времени был освобожден Орел, Белгород, Харьков. Дальше была битва за Днепр, освобождение Киева, освобождение всей территории Советского Союза и затем освобождение уже европейских стран.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Корреспонденты "РГ" побывали в самом секретном бомбоубежище Ленинграда

Немцы, строя свои планы на 1943 год, пытались окружить наши войска на Курском выступе, сосредоточили здесь отборные части. На южном фланге наступала самая мощная немецкая группировка, были применены новые немецкие танки "Тигр", "Пантера", самоходные орудия "Фердинанд", которые могли тогда поражать наш основной танк Т-34 с дальнего расстояния, примерно полтора километра. Наши танки могли ответить только в ближнем бою, поэтому было принято решение сражаться с немцами именно в ближнем бою. Надо отметить, что западная историография говорит о том, что сражение под Прохоровкой было 12 июля 1943 года, но из наших документов мы знаем, что это сражение длилось несколько дней, на большой площади. Уже 11 июля завязались бои в районе Прохоровки и продолжались до 14 июля. Конечно, с нашей стороны были большие потери. С немецкой стороны в этих боях участвовало около 500 танков, с нашей - более 700, и по данным объективных специалистов, немцы потеряли в этих сражениях около 300 танков, а наши - около 500. Но ударная танковая группировка немцев была обескровлена, мы же смогли восполнить свои потери, и в конце концов начать решительное контрнаступление.

На Западе стало модным обвинять СССР в развязывании войны

Как немцы сегодня могут говорить, что мы проиграли сражение под Прохоровкой, если дальше этого населенного пункта они не продвинулись и вскоре отошли на исходные позиции, а мы повели решительное контрнаступление. Мне кажется, что подобные заявления иначе как частью информационной войны против России назвать нельзя, из нас пытаются сделать манкуртов, не помнящих родства, и лишить генетической памяти.

Еще в конце 40-х, в 50-х и 60-х годах ХХ столетия немецкие генералы в своих мемуарах пытались взвалить всю вину за свои поражения на Гитлера, якобы он отдавал неправильные приказы, тем самым выгораживая себя. Вот эта ревизионистская школа сегодня продолжает расцветать буйным цветом, тем более, что журналист Die Welt, ссылаясь на данные только немецкой стороны, фактически не изучал советских архивов, которые сейчас имеются в открытом доступе.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
В Болгарии накроют памятник советской армии саркофагом

Более того, тематика Курской битвы изучается на международных исторических конференциях. На Западе существуют различные школы, которые изучают историю Великой Отечественной и Второй мировой войн. Некоторые историки занимают объективную позицию, работают и в немецких, и в отечественных архивах, изучают массу источников. А есть ревизионистские школы, в том числе представленные немецким историком Фризером, которые говорят, что Германия делала все правильно, а Красная Армия завалила вермахт трупами советских солдат. Сегодня этот научный дискурс выдергивается из контекста и используется в политической плоскости. Это не приведет немецких историков к каким-то правильным и серьезным выводам, а политики на этой основе решают свои конкретные задачи.

Напомним, что ранее Председатель попечительского Совета РВИО Сергей Иванов предупредил о появлении антироссийских фейков в канун 80-летия начала Второй мировой войны.

Общество История Общество СМИ и соцсети В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье
Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Британский посол в США подал в отставку после дипскандала
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек