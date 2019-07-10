Минфин оценил последствия переноса поправок по демпферу на бензин

Минфин не ожидает негативных последствий для топливного рынка от переноса рассмотрения поправок в Налоговый кодекс о коррекции демпфирующего механизма по бензину и дизельному топливу, следует из комментария пресс-службы Минфина.

Ранее Госдума перенесла рассмотрение этих поправок с 10 на 16 июля из-за того, что они были включены в законопроект "О редких металлах" ко второму чтению.

Поправки по демпферу были включены в этот законопроект для ускорения их рассмотрения и принятия, говорится в комментарии Минфина. "В них предусмотрены меры, необходимые для того, чтобы не допустить роста цен на топливо на внутреннем рынке. Также по поручению президента этими поправками вводится демпфер на керосин, который должен вступить в силу уже 1 августа, чтобы не росли цены на авиабилеты", - отметили в ведомстве.

В Минфине также заявили, что со своей стороны сделают все необходимое, чтобы выработанные правительством инструменты стабилизации ситуации на топливном рынке вступили в действие и потребители были защищены от роста цен.

В любом случае вступление в силу скорректированного демпфера по бензину и дизелю поправками предполагается ретроспективно, с 1 июля, а демпфер на керосин вводится с 1 августа, поэтому некоторый перенос рассмотрения законопроекта не приведет к негативным последствиям на топливном рынке, заключают в Минфине.

Внесение правительством поправок о демпфере в законопроект "О редких металлах" вызвало споры на заседании Госдумы 10 июля. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал подобный подход нарушением регламента. "У нас концепция принятая касается стимулирования добычи редких металлов, а вы предлагаете теперь во втором чтении рассмотреть в этом законопроекте вопросы бензина и нефти", - сказал Володин (цитата здесь и далее по "Интерфаксу").

Володин также напомнил, что это не первый случай, когда с нарушением регламента ко второму чтению вносятся поправки, существенно меняющие суть принятого в первом чтении законопроекта. "Был внесен законопроект о виноделии, а там льготы вводились по добыче природных ископаемых. Мы вынуждены были этот законопроект останавливать. Сейчас он на доработке. Надо заканчивать с этим", - сказал он.

Демпфирующий (сглаживающий колебания цен) механизм - это часть сложной фискальной системы, действующей в российской нефтедобывающей отрасли с 1 января 2019 года. Упрощенная суть механизма в том, что государственный бюджет при высоких ценах на нефть и нефтепродукты на внешних рынках частично платит нефтяникам, чтобы создать экономические условия для сдерживания роста внутренних цен на бензин и дизель. Наоборот, при низких внешних ценах нефтяники доплачивают бюджету РФ.