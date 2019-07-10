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10.07.2019 01:32
Рубрика: Дороги

Министр Орешкин проедет более тысячи километров на Lada Xray

Текст: Андрей Полухин
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В необычную командировку отправится в пятницу министр экономического развития России Максим Орешкин. В следующий понедельник, 15 июля, он планирует посетить форум моногородов в Тольятти. А добираться до автограда чиновник намерен на автомобиле, который здесь и производят, - Lada Xray. 

"Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти", - написал Орешкин в своем Instagram.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Он уточнил, что с интересом пообщается "с людьми" на всем протяжении маршрута, но главная задача - "подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7".

Министр не уточнил, на какой именно машине он едет, но, как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЭР, это будет именно Lada Xray. Кстати, у самого Орешкина, если судить по его последней антикоррупционной декларации, автомобилей в собственности нет, при этом супруга владеет внедорожником Range Rover Evoque.

Напомним, автомобили Lada не впервые участвуют в такого рода поездках первых лиц государства. В 2010 году Владимир Путин, возглавлявший тогда правительство, проехал на Lada Kalina по трассе Чита-Хабаровск 2 165 км за четыре дня. Орешкину нужно преодолеть около 1 250 километров. Кстати, как министр будет добираться обратно, он не сообщил.

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#Lada