"МЮ" решил убедить Погба остаться еще на сезон

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намерен убедить французского полузащитника Поля Погба остаться в клубе еще на сезон. Еще одним аргументом является высокая трансферная стоимость игрока - 120 миллионов фунтов стерлингов.

По всей видимости, Поль Погба еще один сезон проведет в составе "Манчестер Юнайтед". Боссы английского клуба уже заявили, что не отдадут игрока меньше чем за 120 миллионов фунтов стерлингов, а готовых заплатить такую сумму за футболиста сейчас нет.

Как известно, свой интерес к французу озвучили "Ювентус" и "Реал". Итальянский клуб после прошлогоднего приобретения Криштиану Роналду не имеет возможности сделать еще одну внушительную покупку, а мадридцы свой трансферный бюджет в 300 миллионов евро почти истратили. Так что у обоих клубов пока нет возможности сделать "МЮ" солидное предложение, пишет The Sun.

Не стоит забывать и о зарплате Поля в нынешнем клубе. Зарплата Погба - 300 тысяч фунтов в неделю, и вряд ли он согласится уходить на меньшие деньги.

При этом агент футболиста Мино Райола уже давно говорит, что сам футболист намерен покинуть "МЮ". "Надеюсь, что скоро будет принято правильное решение", - сказал агент.

По данным The Sun, Оле Гуннар Сульшер намерен уговорить Погба задержаться на сезон и помочь в перестройке команды. В обмен на это игрок получит гарантии, что после окончания сезона клуб позволит игроку покинуть "Юнайтед". Поддерживают тренера и боссы клуба.