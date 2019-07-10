Мосгорсуд оставил в СИЗО генерала Дрыманова

Мосгорсуд не стал отменять генералу Александру Дрыманову меру пресечения. Адвокаты просили суд перевести бывшего руководителя столичного главка СК РФ под домашний арест. По их мнению, это можно было сделать, так как уже завершено предварительное следствие по делу о двух взятках и с генералом больше не будут проводить следственные действия.

В то же время представитель следствия ходатайствовал о продлении Дрыманову срока содержания под стражей до 16 октября. По мнению следователя, оказавшись на свободе Дрыманов скроется или свяжется с другими фигурантами, которые находятся в международном розыске.

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по ЦАО Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. По данным следствия, они получили миллион долларов за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова известного в криминальных кругах как Итальянец. По второму эпизоду Дрыманова обвиняют в получении около 500 тысяч рублей.

Как рассказал РИА Новости адвокат Дрыманова Марк Каверзин, защита обжалует продление ареста и будет настаивать на передаче дела из ФСБ в Следственный комитет. По мнению защиты, в одном из эпизодов взятки нет взяткодателя - посредник Дмитрий Смычковский в розыске. Именно он, по данным следствия, якобы передавал деньги следователям в интересах Захария Калашова - Шакро Молодого. Кроме того, по словам адвоката, сам взяткодатель следствием так и не был установлен. По его мнению, из доказательств у следствия есть лишь показания бывшего подчиненного Александра Дрыманова - осужденного экс-генерала Дениса Никандрова.