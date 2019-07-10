Мосгорсуд оставил в СИЗО генерала Дрыманова

В то же время представитель следствия ходатайствовал о продлении Дрыманову срока содержания под стражей до 16 октября. По мнению следователя, оказавшись на свободе Дрыманов скроется или свяжется с другими фигурантами, которые находятся в международном розыске.
По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по ЦАО Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. По данным следствия, они получили миллион долларов за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова известного в криминальных кругах как Итальянец. По второму эпизоду Дрыманова обвиняют в получении около 500 тысяч рублей.
Как рассказал РИА Новости адвокат Дрыманова Марк Каверзин, защита обжалует продление ареста и будет настаивать на передаче дела из ФСБ в Следственный комитет. По мнению защиты, в одном из эпизодов взятки нет взяткодателя - посредник Дмитрий Смычковский в розыске. Именно он, по данным следствия, якобы передавал деньги следователям в интересах Захария Калашова - Шакро Молодого. Кроме того, по словам адвоката, сам взяткодатель следствием так и не был установлен. По его мнению, из доказательств у следствия есть лишь показания бывшего подчиненного Александра Дрыманова - осужденного экс-генерала Дениса Никандрова.