Обновленный Mitsubishi Pajero Sport: фото, видео и дата старта продаж

Рестайлингвый вариант среднеразмерного кроссовера Mitsubishi Pajero Sport представят 25 июля в Таиланде. Анонсируя дату дебюта, марка Mitsubishi обнародовала также и первый официальный видеотизер этой новинки. Судя по появившимся в сети кадрам, дизайн модели выдержат в стиле ранее обновившегося компактного кроссовера ASX, нового пикапа L200 и нового SUV Eclipse Cross.

Обращают на себя внимание прежде всего перепрофилированная двухярусная светодиодная головная оптика, пересмотренная Х-образная радиаторная решетка и фирменный массивный воздухозаборник. Противотуманки расположились выше, чем на прежнем бампере. В салоне японский автопроизводитель обещает "еще больше удобства, комфорта и качества". По всей видимости, мы увидим многое из того, чем хвастаются L200 и Eclipse Cross.

Что касается моторной линейки, здесь, как предполагается, все останется без изменений. Стоит ожидать 3-литровый 209-сильный бензиновый V6 и два турбодизеля объемом 2,4 и 2,5 л. Первый из них предлагается в России, где имеет отдачу 181 л.с.

Напомним, что дизельные Mitsubishi Pajero Sport для российского рынка производятся на заводе в Калуге и предлагаются по цене от 2 439 000 рублей. Бензиновые версии поставляются в Россию из Таиланда. В этой стране продажи новинки начнутся еще до конца лета. На других рынках кроссовер появится до конца текущего года. Сроки появления модернизированного SUV в России не уточняются.