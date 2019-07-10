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Рубрика: Легковые авто

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport: фото, видео и дата старта продаж

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Mitsubishi Фото: Пресс-служба Mitsubishi
Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Рестайлингвый вариант среднеразмерного кроссовера Mitsubishi Pajero Sport представят 25 июля в Таиланде. Анонсируя дату дебюта, марка Mitsubishi обнародовала также и первый официальный видеотизер этой новинки. Судя по появившимся в сети кадрам, дизайн модели выдержат в стиле ранее обновившегося компактного кроссовера ASX, нового пикапа L200 и нового SUV Eclipse Cross.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Обращают на себя внимание прежде всего перепрофилированная двухярусная светодиодная головная оптика, пересмотренная Х-образная радиаторная решетка и фирменный массивный воздухозаборник. Противотуманки расположились выше, чем на прежнем бампере. В салоне японский автопроизводитель обещает "еще больше удобства, комфорта и качества". По всей видимости, мы увидим многое из того, чем хвастаются L200 и Eclipse Cross.

Что касается моторной линейки, здесь, как предполагается, все останется без изменений. Стоит ожидать 3-литровый 209-сильный бензиновый V6 и два турбодизеля объемом 2,4 и 2,5 л. Первый из них предлагается в России, где имеет отдачу 181 л.с.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Напомним, что дизельные Mitsubishi Pajero Sport для российского рынка производятся на заводе в Калуге и предлагаются по цене от 2 439 000 рублей. Бензиновые версии поставляются в Россию из Таиланда. В этой стране продажи новинки начнутся еще до конца лета. На других рынках кроссовер появится до конца текущего года. Сроки появления модернизированного SUV в России не уточняются.

#Mitsubishi