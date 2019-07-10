Парад на День независимости США обошелся Пентагону в 1,2 млн долларов

Военный парад 4 июля в столице США обошелся министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов. Такую цифру озвучил телеканал CBS.

В Пентагоне отметили, что основная часть средств пошла на демонстрационные полеты истребителей и транспортировку танков и военных машин.

Многие американцы осудили излишние финансовые траты. Хозяина Белого дома Дональда Трампа еще до парада критиковали за неэффективное использование денег налогоплательщиков.

Кстати, те, кто все-таки пришел посмотреть "на самые лучшие истребители в мире, а также суперсовременную бронетехнику", были очень удивлены, увидев у мемориала Авраама Линкольна ржавые боевые машины пехоты.

Напомним, Трамп с 2017 года вынашивал идею демонстрации военной техники на День независимости США.