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10.07.2019 00:53
Рубрика: В мире

Порошенко и Геращенко раскритиковали Зеленского за отказ от парада

Военный парад нужен не только армии, но и украинскому народу, а потому лишать людей этого события - недальновидный шаг. Такое мнение высказал экс-президент Украины Петр Порошенко, комментируя решение действующего руководителя государства Владимира Зеленского сэкономить на проведении парада на День независимости. По словам последнего, сбереженные средства он распределит на премии военнослужащим. На эти цели будет выделено 300 млн гривен, или 11,7 млн долларов.

Порошенко отметил, что парад, по его информации, стоит дешевле, поскольку в предыдущие годы он отменил "все дорогие удовольствия", типа авиационной части. Но отменять весь парад - неверно, уверен бывший президент.

Фото: Artemis Dread/ Wikimedia.org
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"Военный парад - это не только событие, когда армия отчитывается народу Украины. Это событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии", - заявил он в эфире телеканала "Прямой".

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала решение Зеленского "жирным, стратегическим минусом", передает РИА Новости.

Напомним, что эксперты нередко критикуют последние разработки, которые поступают на вооружение украинской армии, из-за их неэффективности или устаревшей конструкции.

День независимости Украина отмечает 24 августа.

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