У берегов Малайзии пропали затонувшие в 1941 году подлодки

A Pair of Shipwrecked, WWII-Era Submarines Just Vanished from the Sea Near Malaysia https://t.co/ChrAzh7I4S pic.twitter.com/6VLrmSusut — Live Science (@LiveScience) July 9, 2019

У берегов Малайзии пропали затонувшие в 1941 году голландские подводные лодки "O-16" и "K-XVII". Субмарины подорвались на японских минах в Сиамском заливе. В результате крушения погибли 79 моряков ВМС Нидерландов. Выжил только интендант Кор де Вольф, сумевший доплыть до острова Даян.

Как сообщает Live Science, места гибели подлодок были обнаружены в 1978 и 1995 годах. Субмарина "O-16" затонула на глубине 53 метров, а "K-XVII" - на 60 метров. В марте 2018 года между Малайзией и Нидерландами было заключено соглашение, согласно которому затонувшие голландские военные корабли объявлялись мемориалами и подлежали защите со стороны государства.

Однако затонувшие субмарины таинственным образом исчезли с морского дна. Пока что эксперты не берутся с уверенностью говорить о причинах исчезновения подлодок, но основной версией является деятельность сборщиков металлолома, чья активность в этом районе очень высока.

Издание отмечает, что мародеры взрывают затонувшие корабли, а потом достают их обломки на поверхность и реализуют в качестве металлолома, что приносит им солидный доход. В 2016 году подобным образом исчезли обломки трех голландских военных кораблей, которые затонули в Яванском море у берегов Индонезии.

Справка "РГ"

Подводная лодка HNLMS "O-16" была принята в строй 1936 году. Для своего времени это была довольно современная субмарина.

Дальность плавания составляла 10 тысяч морских миль, скорость - 18 узлов. Подлодка имела восемь 533-мм торпедных аппаратов, 88-мм зенитное орудие и два 40-мм зенитных автомата. Экипаж 36 человек.

Во время Второй мировой войны подлодка "О-16" потопила четыре японских десантных корабля и одно судно повредила.