Рапота ответил на вопросы об отмене роуминга и взаимном признании виз

Отмену роуминга между Россий и Беларусью по-прежнему считает разрешимой задачей государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Об этом он заявил накануне в эфире телеканала " Беларусь-1 ", добавив при этом, что, к сожалению, "пока этот вопрос решается медленно".

Госсекретаря, по его словам, "огорчает то, что он так медленно движется, но радует, что он все-таки движется. Есть желание решить проблему". Рапота напомнил, что пройден определенный путь от нежелания вообще этим заниматься до обсуждения того, как это сделать. "Это уже большой прогресс", - резонно добавил он.

Как уже сообщал "СОЮЗ", еще два года назад вопрос об отмене роуминга между соседями обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Председатель верхней палаты российского парламента РФ Валентина Матвиенко предложила отменить роуминг на территории двух стран и предложила дать поручение о изучении назревшего вопроса с операторами связи отраслевым министрам.

Правда, российский руководитель Минкомсвязи дал понять, что стороны пока не пришли к консенсусу в данном вопросе. Москва предлагает отменить плату за входящие звонки при нахождении абонентов в другой стране, а Минск настаивает на снижении стоимости звонков. Кроме того, в РФ сообщили, что российские мобильные операторы могут отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Беларуси, к середине 2019 года в случае установления симметричных ставок на услуги по пропуску трафика, то есть при выравнивании так называемого интерконнекта.

Отвечая в телеэфире на вопрос о взаимном признании виз, Рапота пояснил, что проект этого документа практически готов и ждет своего подписания. "Технически мы все сделали, теперь ждем политического решения", - уточнил он, добавив, что документ на данный момент находится на согласовании у белорусской стороны.

Как известно, данное соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока ее действия. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории РФ в течение срока ее действия. Кроме того, после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещает снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Беларуси.

Ране анонсировалось подписание данного соглашения в середине декабря прошлого года в рамках заседания Совмина СГ. Однако из-за того, что в Минске не успели завершить внутригосударственные процедуры, его подписание было отложено.

В апреле этого года МИД Беларуси сообщил, что уже подготовил проект указа президента, которым правительству РБ будет разрешено заключить соглашение с Россией о взаимном признании виз.