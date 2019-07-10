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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Диалог ради мира

"Единая Россия" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" обсудили перспективы взаимоотношений Москвы и Киева
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Столичный выпуск № 150(7908)
В России надеются, что поступки, которые совершают на Украине представители "партии войны", останутся в прошлом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Не дождавшись внятных сигналов о курсе нового президента соседнего государства, в Москве теперь ожидают результаты выборов в Верховную раду.

Кризис на Украине оборвал многие связи России с этим государством на разных уровнях. Прекратилось в том числе межпарламентское и межпартийное сотрудничество. В среду в Москве попытку восстановить диалог предприняли две политические силы: с нашей стороны - руководство "Единой России" во главе с председателем партии Дмитрием Медведевым, с украинской - представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". "Говорить мы готовы на любые темы с учетом того, что в последнее время был дефицит общения", - сразу обозначил лидер "единороссов" открытость встречи и предложил подумать о подготовке меморандума для межпартийного сотрудничества.

Разговор назрел давно, уверен председатель политсовета украинской партии Виктор Медведчук. И это не только его мнение. Он привел в доказательство социологию: 70 процентов граждан Украины считают, что для достижения мира в их стране президент Владимир Зеленский должен вступить в прямой диалог с президентом Владимиром Путиным, а 54 процента выступают за прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками. "Мы твердо убеждены, как и многие нормальные люди, что сделать это без участия, без сотрудничества, без прагматических экономических отношений с Российской Федерацией невозможно", - заявил Медведчук.

Фото: Фото-служба Государственной Думы РФ
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- К сожалению, несмотря на проведение выборов, мы пока не получили никаких внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент, - подчеркнул Медведев. - Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную раду. Надеемся, что она будет отражать чаяния миллионов граждан Украины.

А ведь только в диалоге, не сомневается председатель "Единой России", можно услышать и понять аргументы друг друга и только в результате конкретных действий можно достичь позитивных для страны результатов. В качестве примера было упомянуто посредничество Медведчука, благодаря которому удалось вернуть домой многих пленных украинского конфликта.

"Мне кажется, что это достойно похвалы, - оценил российский премьер эти усилия. - Но у вас на это реакция разная, для меня даже удивительная: люди отодвигаются на второй план, на первый - кто является посредником". Однако в гуманитарных вопросах, уверен он, на передний план должны выходить интересы конкретного человека.

В происходящем на Украине Дмитрия Медведева удивляет многое. Не менее абсурдной и даже дурацкой ему кажется ситуация с поставками и ценами на газ, когда потребители не очень богатого государства платят на 25 процентов больше, чем могли бы платить. "После выборов в Верховную раду и у Верховной рады, и у потенциального нового правительства есть возможность к этим вопросам вернуться", - полагает глава правительства России.

Вариантов видится два. Первый - на некоторое время сохранить действующие контракты, чтобы потом обсудить новые соглашения. Второй вариант - создание консорциума. Если раньше эта тема была сверхполитизирована, то сейчас, подчеркнул председатель "единороссов", с запуском газопроводов "Северный поток" и "Турецкий поток" политизация ушла в прошлое.

Соседние, близкие народы не могут создавать свое будущее на ненависти

Лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко высказал мнение, что сценарий консорциума, который бы учитывал интересы как России, так и стран Евросоюза выглядит наиболее реальным. "Здесь мы будем способны перейти к практической реализации уже после парламентских выборов, когда получим возможность влиять на процессы с точки зрения присутствия во власти или же, поскольку у нас парламентско-президентская республика, со стороны парламента", - оценил он перспективу диалога. А после встречи заявил журналистам, что в подготовке контрактов на закупку газа напрямую на 25 процентов дешевле, чем сейчас через виртуальный реверс, практически поставлена точка. "И в течение августа этот контракт будет заключен", - считает он.

Делегация с Украины приехала еще с одной просьбой - в качестве шага доброй воли в одностороннем порядке отказаться от санкций в отношении ряда украинских предприятий, производящих картонно-бумажную и сельскохозяйственную продукцию. "Эти предприятия традиционно работали с Российской Федерацией, имеют потребителей на территории России, не являются критически важными в части нарушения баланса экспорта-импорта", - объяснил Юрий Бойко премьер-министру. На них работают около пяти тысяч человек, а объем поставок составляет 100 миллионов долларов. Дмитрий Медведев согласился взять эти предложения на рассмотрение.

Фото: Vesti.ru
Зеленский запретил украинцам общаться с россиянами

Не остался без внимания срыв планировавшегося телемоста между двумя странами. Реакцию на Украине на эту идею Дмитрий Медведев назвал паранойей: "И это все юридическое фиглярство, которое вокруг всего этого развернулось с возбуждением уголовных дел по измене родине". Он напомнил, что даже в самые трудные времена в отношениях между СССР и США, когда американский президент в шутку говорил, что отдал приказ об ударе по Советскому Союзу, между Москвой и Вашингтоном проходили такие эфиры.

- Искренне надеюсь, что эти странные тенденции и поступки, которые совершают представители "партии войны", останутся в прошлом и что контакты между людьми будут прежними, - заявил глава правительства.

Все споры, заключил Медведев, всегда заканчиваются миром. "Соседние, близкие народы не могут создавать свое будущее на ненависти. Это противоестественно и, самое главное, бессмысленно, - считает он. - Этот период точно пройдет и наступит совершенно другое время. Вопрос только в том - когда". Это уже зависит от тех людей, кто принимает решения, заключил он и выразил надежду, что такими людьми будут представители от "Оппозиционной платформы".

Руководители "Единой России" предложили подумать своим коллегам о том, чтобы в случае успешных выборов сменить название и стать "Народной платформой". "Именно так, я считаю, должна называться та партия, которая будет работать не для себя, а для народа", - высказал мнение председатель Высшего совета "ЕР" Борис Грызлов.

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