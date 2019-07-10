В России надеются, что поступки, которые совершают на Украине представители "партии войны", останутся в прошлом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Не дождавшись внятных сигналов о курсе нового президента соседнего государства, в Москве теперь ожидают результаты выборов в Верховную раду.

Кризис на Украине оборвал многие связи России с этим государством на разных уровнях. Прекратилось в том числе межпарламентское и межпартийное сотрудничество. В среду в Москве попытку восстановить диалог предприняли две политические силы: с нашей стороны - руководство "Единой России" во главе с председателем партии Дмитрием Медведевым, с украинской - представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". "Говорить мы готовы на любые темы с учетом того, что в последнее время был дефицит общения", - сразу обозначил лидер "единороссов" открытость встречи и предложил подумать о подготовке меморандума для межпартийного сотрудничества.

Разговор назрел давно, уверен председатель политсовета украинской партии Виктор Медведчук. И это не только его мнение. Он привел в доказательство социологию: 70 процентов граждан Украины считают, что для достижения мира в их стране президент Владимир Зеленский должен вступить в прямой диалог с президентом Владимиром Путиным, а 54 процента выступают за прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками. "Мы твердо убеждены, как и многие нормальные люди, что сделать это без участия, без сотрудничества, без прагматических экономических отношений с Российской Федерацией невозможно", - заявил Медведчук.

- К сожалению, несмотря на проведение выборов, мы пока не получили никаких внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент, - подчеркнул Медведев. - Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную раду. Надеемся, что она будет отражать чаяния миллионов граждан Украины.

А ведь только в диалоге, не сомневается председатель "Единой России", можно услышать и понять аргументы друг друга и только в результате конкретных действий можно достичь позитивных для страны результатов. В качестве примера было упомянуто посредничество Медведчука, благодаря которому удалось вернуть домой многих пленных украинского конфликта.

"Мне кажется, что это достойно похвалы, - оценил российский премьер эти усилия. - Но у вас на это реакция разная, для меня даже удивительная: люди отодвигаются на второй план, на первый - кто является посредником". Однако в гуманитарных вопросах, уверен он, на передний план должны выходить интересы конкретного человека.

В происходящем на Украине Дмитрия Медведева удивляет многое. Не менее абсурдной и даже дурацкой ему кажется ситуация с поставками и ценами на газ, когда потребители не очень богатого государства платят на 25 процентов больше, чем могли бы платить. "После выборов в Верховную раду и у Верховной рады, и у потенциального нового правительства есть возможность к этим вопросам вернуться", - полагает глава правительства России.

Вариантов видится два. Первый - на некоторое время сохранить действующие контракты, чтобы потом обсудить новые соглашения. Второй вариант - создание консорциума. Если раньше эта тема была сверхполитизирована, то сейчас, подчеркнул председатель "единороссов", с запуском газопроводов "Северный поток" и "Турецкий поток" политизация ушла в прошлое.

Соседние, близкие народы не могут создавать свое будущее на ненависти

Лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко высказал мнение, что сценарий консорциума, который бы учитывал интересы как России, так и стран Евросоюза выглядит наиболее реальным. "Здесь мы будем способны перейти к практической реализации уже после парламентских выборов, когда получим возможность влиять на процессы с точки зрения присутствия во власти или же, поскольку у нас парламентско-президентская республика, со стороны парламента", - оценил он перспективу диалога. А после встречи заявил журналистам, что в подготовке контрактов на закупку газа напрямую на 25 процентов дешевле, чем сейчас через виртуальный реверс, практически поставлена точка. "И в течение августа этот контракт будет заключен", - считает он.

Делегация с Украины приехала еще с одной просьбой - в качестве шага доброй воли в одностороннем порядке отказаться от санкций в отношении ряда украинских предприятий, производящих картонно-бумажную и сельскохозяйственную продукцию. "Эти предприятия традиционно работали с Российской Федерацией, имеют потребителей на территории России, не являются критически важными в части нарушения баланса экспорта-импорта", - объяснил Юрий Бойко премьер-министру. На них работают около пяти тысяч человек, а объем поставок составляет 100 миллионов долларов. Дмитрий Медведев согласился взять эти предложения на рассмотрение.

Не остался без внимания срыв планировавшегося телемоста между двумя странами. Реакцию на Украине на эту идею Дмитрий Медведев назвал паранойей: "И это все юридическое фиглярство, которое вокруг всего этого развернулось с возбуждением уголовных дел по измене родине". Он напомнил, что даже в самые трудные времена в отношениях между СССР и США, когда американский президент в шутку говорил, что отдал приказ об ударе по Советскому Союзу, между Москвой и Вашингтоном проходили такие эфиры.

- Искренне надеюсь, что эти странные тенденции и поступки, которые совершают представители "партии войны", останутся в прошлом и что контакты между людьми будут прежними, - заявил глава правительства.

Все споры, заключил Медведев, всегда заканчиваются миром. "Соседние, близкие народы не могут создавать свое будущее на ненависти. Это противоестественно и, самое главное, бессмысленно, - считает он. - Этот период точно пройдет и наступит совершенно другое время. Вопрос только в том - когда". Это уже зависит от тех людей, кто принимает решения, заключил он и выразил надежду, что такими людьми будут представители от "Оппозиционной платформы".

Руководители "Единой России" предложили подумать своим коллегам о том, чтобы в случае успешных выборов сменить название и стать "Народной платформой". "Именно так, я считаю, должна называться та партия, которая будет работать не для себя, а для народа", - высказал мнение председатель Высшего совета "ЕР" Борис Грызлов.