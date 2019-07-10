Движение поездов на Бутовской линии метро восстановлено

Информация о повторном сбое на Бутовской линии не соответствует действительности, движение полностью восстановлено и введено в график, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"На время осмотра и необходимых работ движение на Бутовской линии осуществляется только по одному пути с увеличенными интервалами. После завершения этих работ движение было восстановлено по двум путям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной сбоя на участке линии между станциями "Улица Старокачаловская" и "Бунинская аллея" стала неисправность одного из элементов системы энергообеспечения одного поезда. Чтобы выявить ее, пришлось обесточить рельсы для осмотра составов и путевой инфраструктуры. Далее неисправный поезд транспортировали в тупик.

Пока поезда ходили с увеличенными интервалами, для пассажиров организовали компенсационный наземный маршрут.