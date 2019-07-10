Лукашенко подчеркнул важность сохранения мира и спокойствия

Профессионализм офицеров Беларуси, их высокие моральные качества, по мнению Александра Лукашенко, "являются гарантией мирной и созидательной жизни белорусского государства". Об этом он заявил 10 июля во Дворце Независимости на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к собравшимся, белорусский лидер подчеркнул, что на них "возлагается ответственность за мир и спокойствие на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности. В период, когда международная система безопасности находится под угрозой разрушения. Это вызовы, которые вы должны объективно оценивать и которым должны быть готовы противостоять".

Именно офицерам Вооруженных Сил, отметил Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба, предстоит совершенствовать их современный облик, "внедрять в боевую учебу все самое передовое, осваивать новейшие образцы техники и вооружения, учить войска действиям в соответствии с современными тенденциями военного дела".

Серьезным экзаменом на профессиональную зрелость президент назвал совместное оперативное учение вооруженных сил Союзного государства "Щит Союза - 2019". "Убежден в вашей готовности продемонстрировать отличную выучку, мобильность и способность быстро принимать верные решения", - сказал верховный главнокомандующий.

Он особо отметил, что задачи, которые ставит сегодня государство перед высшим офицерским составом, остаются неизменными: "для сотрудников органов внутренних дел - защита личности, общества и страны от любых преступных посягательств, для сотрудников МЧС - ответственность за безопасность жизни и деятельности человека, профилактика и предупреждение бытовых происшествий и техногенных катастроф. В зоне их особого внимания также находится эксплуатация Белорусской атомной электростанции".

От выпускников-пограничников, добавил президент, "с учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, требуется поддержание высокого уровня боевой готовности, умение адекватно реагировать на развитие обстановки в пограничной сфере".

Обращаясь к сотрудникам спецслужб, оратор подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на нейтрализации проявлений терроризма и экстремизма, разжигания национальной и религиозной вражды в обществе, принять меры по недопущению нанесения экономического ущерба стране.

Нынешняя торжественная церемония, напомнил Лукашенко, проходит в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Вспоминая великий подвиг героев, отстоявших свободу Отечества, с чувством гордости смотрим на всех, кто, продолжая славные традиции, становится на защиту Родины", - заявил он.

Обращаясь к выпускникам, президент акцентировал внимание на том, что офицер славен не погонами, а офицерской честью. "Примером доблести и честного служения Отечеству являются для вас военнослужащие, удостоенные генеральских званий. В Беларуси таких немного, и достигнутая ими планка очень высока", - сказал Лукашенко.

Белорусский народ, заявил он, ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране. И знает, что находится под надежной защитой. "Будьте достойны этого доверия, - напутствовал глава государства. - Желаю вам, товарищи генералы, с честью нести на плечах эти погоны, всем офицерам - стремиться к достижению этой вершины".