Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.

По данным ТАСС, преступление было совершено в гостинице Vnukovo Village. Судя по кадрам, обнародованным СК, в номере нет беспорядка. На столе остались бутылки с водой, на одной из кроватей - сумка с вещами. Оперативники тщательно осматривают место происшествия.

Как уже писала "РГ", уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ - "Убийство". По неофициальным данным, девушка работала стюардессой в одной из авиакомпаний. В гостиничный номер приехала с парнем. По данным одного из популярных пабликов, его личность установлена, ведется розыск.