Пассажиры экстренно севшего в Калуге рейса поедут в Москву на автобусах

Пассажиры самолета из Черногории, совершившего экстренную посадку в Калуге из-за обморока командира корабля, доберутся до Москвы на автобусах.

- Все пассажиры рейса прошли пограничный контроль и прибыли на территорию РФ. Им предоставят информацию, как и откуда можно уехать, - сообщили ТАСС в диспетчерской калужского аэропорта Грабцево.

Напомним, следовавший из Тивата в Домодедово самолет авиакомпании Montenegro Airlines запросил экстренную посадку в Калуге из-за того, что командир воздушного судна потерял сознание. Авиалайнер с 77 пассажирами посадил второй пилот, никто не пострадал. На борт самолета поднялись пограничники и медики.