Пассажиры не долетевшего до Москвы самолета выехали в Домодедово

Все пассажира рейса из Черногории, совершившего экстренную посадку в Калуге, отправились в Домодедово. Для них организован специальный автобус, сообщила "РГ" официальный представитель аэропорта Грабцево Елена Галанова.

- В настоящее время все пассажиры уже выехали из Калуги. Сейчас ждем самолет, который доставит нового первого пилота для перегона самолета компании Montenegro Airlines в Домодедово, - добавила Галанова.

По ее словам, экстренная посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал. Потерявший сознание в воздухе первый пилот покинул больницу, в которую был госпитализирован. После прибытия в Москву не долетевший до Домодедово самолет совершит обратный рейс в Черногорию.

На месте происшествия соблюдение прав пассажиров контролировал калужский транспортный прокурор Денис Косик. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает сайт Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.