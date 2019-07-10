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10.07.2019 18:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пассажиры не долетевшего до Москвы самолета выехали в Домодедово

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

Все пассажира рейса из Черногории, совершившего экстренную посадку в Калуге, отправились в Домодедово. Для них организован специальный автобус, сообщила "РГ" официальный представитель аэропорта Грабцево Елена Галанова.

Фото: iStock
Сердечный приступ у пилота севшего в Калуге самолета не подтвердился

- В настоящее время все пассажиры уже выехали из Калуги. Сейчас ждем самолет, который доставит нового первого пилота для перегона самолета компании Montenegro Airlines в Домодедово, - добавила Галанова.

По ее словам, экстренная посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал. Потерявший сознание в воздухе первый пилот покинул больницу, в которую был госпитализирован. После прибытия в Москву не долетевший до Домодедово самолет совершит обратный рейс в Черногорию.

На месте происшествия соблюдение прав пассажиров контролировал калужский транспортный прокурор Денис Косик. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает сайт Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга
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