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10.07.2019 15:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Россия и Узбекистан взяли курс на плотное экономическое сотрудничество

Текст: Владимир Кузьмин
Россия и Узбекистан взяли курс на более плотное экономическое сотрудничество и политическое взаимодействие. В среду премьер-министр Дмитрий Медведев в своей загородной резиденции провел переговоры с коллегой Абдуллой Ариповым.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Не так давно, в конце мая, глава российского кабинета министров с визитом посетил Узбекистан, где прошло первое заседание Совместной комиссии на уровне председателей правительств. Итогом той встречи стало подписание шестнадцати документов - в частности, ряд "дорожных карт" по двустороннему сотрудничеству в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу, по реализации межправсоглашения о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях, по взаимодействию в сфере здравоохранения в 2019-2020 годах.

Фото: iStock
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Теперь премьер Арипов прилетел в Россию. "Мы с вами договорились, что вы приедете в Москву для того, чтобы посмотреть на некоторые современные технологии, в том числе, которые используются в нашей стране и которые, на мой взгляд, приносят пользу, в частности, по управлению регионами, по оцифровке тех или иных процессов, которыми государство занимается", - сказал Дмитрий Медведев, принимая делегацию из Узбекистана.

- Мы с вами стали часто встречаться и это хорошо, - считает он. - Это отражает динамику отношений между Россией и Узбекистаном, это отражает курс на более плотное экономическое сотрудничество, политическое взаимодействие.

В прошлом году товарооборот между странами вырос на 20 процентов и продолжает набирать темп. За первые четыре месяца 2019 года он прибавил еще 11,6 процента к аналогичному периоду 2018, составив более 1,4 миллиарда.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Глава правительства Узбекистана отметил, что в ходе майской встречи стороны обсудили все направления сотрудничества, и благодаря доверительным открытым отношениям глав государств в сотрудничестве Москвы и Ташкента получилось открыть новую страницу. Он поблагодарил Федеральную налоговую службу России за помощь, которая оказывается его стране в налоговом администрировании, а также во внедрении системы маркировок. "Честно говоря, никогда представители различных органов власти Узбекистана, которые работают с коллегами из Российской Федерации, такого понимания и такой поддержки не чувствовали. За это мы вам очень благодарны", - обратился он к Медведеву.

Абдулла Арипов успел посетить и администрацию Подмосковья, где ему рассказали, как функционирует центр управления регионом. "То, что сегодня мы увидели, что сделано в Московской области с применением современных информационных технологий - система управления всеми процессами такого большого региона, как Московская область, - конечно же, впечатляет", - поделился он своими ощущениями, добавив, что является специалистом в этом направлении. Премьер Узбекистана в 1983 году закончил Ташкентский электротехнический институт связи, долгое время работал в сфере информационных технологий и коммуникаций. "Мы знаем, почему и позвали", - сказал на это российский премьер.

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