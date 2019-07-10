В Москве девочку-подростка продали в рабство в кафе

На востоке Москвы работорговец пытался продать 16-летнюю девушку.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, подозреваемый познакомился с подростком в соцсетях. Предполагаемый преступник специально привез ее в Москву из другого региона ради незаконной сделки. С покупателя он требовал 500 тысяч рублей.

Сделка проходила в кафе под контролем оперативников. При получении денег продавец был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ - "Торговля людьми". Следователи будут настаивать на аресте фигуранта.

Напомним, что аналогичная сделка была пресечена в конце прошлого года. Женщина пыталась продать девственность несовершеннолетней знакомой за 650 тысяч рублей.