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10.07.2019 14:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Выпало на долю

В Орле крупного застройщика заподозрили в обмане граждан
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 149(7907)
Уголовное дело возбуждено против орловской фирмы, на которую дольщики пожаловались президенту во время недавней прямой линии. По версии следствия, компания "Стройсервис" нарушила обязательства перед полутора сотнями горожан.

Три многоквартирных дома, куда орловчане надеялись уже вселиться, возводятся в микрорайоне Первый в деревне Образцово Орловского района. Проверка показала, что компания заключила 285 договоров участия в долевом строительстве, клиенты отдали "Стройсервису" более 202 миллионов рублей - однако своих квартир пока не увидели.

Фото: REUTERS
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- Установленные сроки сдачи объектов нарушены, 145 гражданам причинен ущерб в особо крупном размере, - сообщили в прокуратуре региона.

Нельзя сказать, что деньги дольщиков растворились в воздухе. Кирпичные коробки на площадке имеются. Один из домов - с 77 квартирами - готов на 90 процентов, осталось смонтировать в нем все инженерные сети, отделать подъезды и лестничные клетки, а также провести благоустройство. Эта многоэтажка может быть сдана в третьем квартале текущего года, отметили в департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Там настроены оптимистичнее, чем в прокуратуре и следственных органах: насчитали у "Стройсервиса" чуть меньше дольщиков (с, соответственно, меньшей суммой вложений).

Клиенты отдали "Стройсервису" 202 миллиона рублей, а квартир так и не увидели

Два других дома, по 109 квартир в каждом, завершены на 60 процентов. Их, по мнению чиновников, компания также успеет ввести в строй до конца 2019 года.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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По данным Единого реестра застройщиков, компания "Стройсервис" занимает в Орловской области пятое место по объемам текущего жилищного строительства. Она возводит семь домов в двух ЖК, и по всем этим объектам сроки ввода в эксплуатацию перенесены. За два последних года компания сдала лишь 9,4 тысячи квадратных метров жилья, а площадь тех зданий, которые она сейчас возводит, в три с лишним раза больше. В 2019-м ни один дом пока достроен не был.

А как у соседей

В Липецке расследуют уголовное дело о хищении денег у 1 846 дольщиков, которые надеялись заселиться в четыре дома ЖК "Европейский" в 2017-2018 годах. Здания не достроены до сих пор. По версии следствия, причиной тому стали сомнительные сделки компании-застройщика ОАО "Эксстроймаш": председатель совета директоров Михаил Захаров и бывший гендиректор Сергей Тонких "заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 70 миллионов рублей". Кроме того, экс-директор по строительству Сергей Ельчанинов подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам риелторских услуг с бывшей супругой своего руководителя - ИП Олесей Захаровой. За 129 миллионов рублей она обязалась реализовать недвижимость в "Европейском". Правда, успела получить лишь часть суммы - в январе 2019 года "Эксстроймаш" признали банкротом.

Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, Ельчанинов написал явку с повинной, Тонких взят под домашний арест. Обоих Захаровых по ходатайству следствия должны были бы заключить под стражу, но они находятся в международном розыске.

В Тамбове 108 обманутых дольщиков в июле получат ключи от квартир в доме по улице Интернациональной, 69а, корпус 2. Он был законсервирован с конца 2016 года, когда обанкротился застройщик - ООО "ЦентрЖилСтрой". В прошлом сентябре работы возобновили при участии фирмы, созданной в регионе специально для завершения "замороженных" жилых домов. В соседнем корпусе, под номером 3, прокладывают инженерные сети. Его планируют сдать этой осенью, новоселье справят еще 63 дольщика.

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