В Орле крупного застройщика заподозрили в обмане граждан

Три многоквартирных дома, куда орловчане надеялись уже вселиться, возводятся в микрорайоне Первый в деревне Образцово Орловского района. Проверка показала, что компания заключила 285 договоров участия в долевом строительстве, клиенты отдали "Стройсервису" более 202 миллионов рублей - однако своих квартир пока не увидели.

- Установленные сроки сдачи объектов нарушены, 145 гражданам причинен ущерб в особо крупном размере, - сообщили в прокуратуре региона.

Нельзя сказать, что деньги дольщиков растворились в воздухе. Кирпичные коробки на площадке имеются. Один из домов - с 77 квартирами - готов на 90 процентов, осталось смонтировать в нем все инженерные сети, отделать подъезды и лестничные клетки, а также провести благоустройство. Эта многоэтажка может быть сдана в третьем квартале текущего года, отметили в департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Там настроены оптимистичнее, чем в прокуратуре и следственных органах: насчитали у "Стройсервиса" чуть меньше дольщиков (с, соответственно, меньшей суммой вложений).

Клиенты отдали "Стройсервису" 202 миллиона рублей, а квартир так и не увидели

Два других дома, по 109 квартир в каждом, завершены на 60 процентов. Их, по мнению чиновников, компания также успеет ввести в строй до конца 2019 года.

По данным Единого реестра застройщиков, компания "Стройсервис" занимает в Орловской области пятое место по объемам текущего жилищного строительства. Она возводит семь домов в двух ЖК, и по всем этим объектам сроки ввода в эксплуатацию перенесены. За два последних года компания сдала лишь 9,4 тысячи квадратных метров жилья, а площадь тех зданий, которые она сейчас возводит, в три с лишним раза больше. В 2019-м ни один дом пока достроен не был.

А как у соседей

В Липецке расследуют уголовное дело о хищении денег у 1 846 дольщиков, которые надеялись заселиться в четыре дома ЖК "Европейский" в 2017-2018 годах. Здания не достроены до сих пор. По версии следствия, причиной тому стали сомнительные сделки компании-застройщика ОАО "Эксстроймаш": председатель совета директоров Михаил Захаров и бывший гендиректор Сергей Тонких "заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 70 миллионов рублей". Кроме того, экс-директор по строительству Сергей Ельчанинов подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам риелторских услуг с бывшей супругой своего руководителя - ИП Олесей Захаровой. За 129 миллионов рублей она обязалась реализовать недвижимость в "Европейском". Правда, успела получить лишь часть суммы - в январе 2019 года "Эксстроймаш" признали банкротом.

Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, Ельчанинов написал явку с повинной, Тонких взят под домашний арест. Обоих Захаровых по ходатайству следствия должны были бы заключить под стражу, но они находятся в международном розыске.

В Тамбове 108 обманутых дольщиков в июле получат ключи от квартир в доме по улице Интернациональной, 69а, корпус 2. Он был законсервирован с конца 2016 года, когда обанкротился застройщик - ООО "ЦентрЖилСтрой". В прошлом сентябре работы возобновили при участии фирмы, созданной в регионе специально для завершения "замороженных" жилых домов. В соседнем корпусе, под номером 3, прокладывают инженерные сети. Его планируют сдать этой осенью, новоселье справят еще 63 дольщика.