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10.07.2019 20:23
Рубрика: ПДД

Штраф летуна догонит

В Подмосковье заработала первая камера контроля средней скорости
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 150 (7908)
Первый видеокомплекс, фиксирующий среднюю скорость на протяженном участке дороги, заработал в Подмосковье. Он установлен на территории Сергиево-Посадского городского округа - на участке с 52 по 56 километр Ярославского шоссе.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Эти четыре километра входят в число самых аварийных участков подмосковных дорог. "В прошлом году здесь погибли трое, в том числе и ребенок, и пострадали пять человек", - говорит министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. И видеонаблюдение здесь есть, но хитрые водители добросовестно снижают скорость перед камерами - и топят педаль газа, как только их проезжают. В конце концов власти решили перенастроить видеокамеры так, чтобы они фиксировали скорость не только в своей зоне видимости, но и на всем опасном участке дороги. Принцип работы у видеокомплекса простой: он отмечает время, затраченное водителем на проезд всего участка, делит его на километраж и тем самым выводит среднюю скорость движения. И если автолюбитель пролетел четыре километра от одной камеры до другой за две минуты, значит, он несся со скоростью 120 километров в час. А это - штраф, даже если непосредственно под камерой скорость была сброшена до нужных параметров.

Такие камеры до конца июля оборудуют на других аварийных участках дорог

По словам Гержика, до конца июля видеокамеры таким же образом перенастроят на следующих участках: 56-52-й километр Ярославского шоссе (то есть контролировать среднюю скорость на этом участке будут в обоих направлениях движения), 81-84-й километр Киевского шоссе, 40-42-й километр Новорязанского шоссе, а также 41-40-й и 50-48-й этой же трассы в обратную сторону, 97-91-й и 91-83-й километры Новорижского шоссе. А до конца года в Подмосковье намерены перенастроить на среднюю скорость видеокомплексы еще на ста потенциально опасных участках дорог. Водителей, пообещал Алексей Гержик, обо всех нововведениях будут предупреждать, чтобы присланные впоследствии штрафы не оказались для них неприятным сюрпризом.